福斯砸千億開發電動車

福斯汽車（VW）未來五年將投資 約1800億美元，且逾半資金將用於開發電動車 ，是歷來首見。通用汽車（GM）也計畫在美國設立稀土 磁鐵工廠，以確保這類電動車零組件供應無虞，凸顯電動車市場重要。

福斯9日表示，未來五年將投資1590億歐元（1800億美元），其中890億歐元（1004億美元）將用於研發電動車、軟體等技術，規模比去年還高，更是福斯首度把電動車的開發預算，提高至整體金額的五成以上。福斯預估，在2026年底前，電動車將占其整體銷量約25%。

同時，福斯把管理董事會人數增加至12位，執行長戴斯則把中國事業的管理職權，交給福斯同名品牌主管布蘭德史塔特（Ralf Brandstaetter）。福斯也確定將在德國狼堡的全球總部附近興建電動車工廠。

福斯積極衝刺電動車轉型引發一些疑慮，勞工代表指控福斯執行長戴斯為求組織更靈活，打算大規模裁員。近來對戴斯是否應續任執行長也引起爭議，福斯董事長波契為平息質疑聲浪，形容戴斯為「變革代理人」。

通用同日也宣布將與德國Vacuumschmelze公司在美國合資興建稀土磁鐵工廠，並與MP原物料公司談妥供貨協議。根據聲明，MP公司將在德州沃斯堡興建占地20萬平方英尺的新工廠，稀土磁鐵製成品的年產能約1000噸，每年足以為50萬輛左右的電動車提供動力。通用與Vacuumschmelze共同設立的工廠，預定2024年啟用，可望創造數百個工作機會，將為悍馬和雪佛蘭電動皮卡Silverado供應稀土磁鐵。