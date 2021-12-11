我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

福斯砸千億開發電動車

編譯陳律安／綜合報導

福斯汽車（VW）未來五年將投資約1800億美元，且逾半資金將用於開發電動車，是歷來首見。通用汽車（GM）也計畫在美國設立稀土磁鐵工廠，以確保這類電動車零組件供應無虞，凸顯電動車市場重要。

福斯9日表示，未來五年將投資1590億歐元（1800億美元），其中890億歐元（1004億美元）將用於研發電動車、軟體等技術，規模比去年還高，更是福斯首度把電動車的開發預算，提高至整體金額的五成以上。福斯預估，在2026年底前，電動車將占其整體銷量約25%。

同時，福斯把管理董事會人數增加至12位，執行長戴斯則把中國事業的管理職權，交給福斯同名品牌主管布蘭德史塔特（Ralf Brandstaetter）。福斯也確定將在德國狼堡的全球總部附近興建電動車工廠。

福斯積極衝刺電動車轉型引發一些疑慮，勞工代表指控福斯執行長戴斯為求組織更靈活，打算大規模裁員。近來對戴斯是否應續任執行長也引起爭議，福斯董事長波契為平息質疑聲浪，形容戴斯為「變革代理人」。

通用同日也宣布將與德國Vacuumschmelze公司在美國合資興建稀土磁鐵工廠，並與MP原物料公司談妥供貨協議。根據聲明，MP公司將在德州沃斯堡興建占地20萬平方英尺的新工廠，稀土磁鐵製成品的年產能約1000噸，每年足以為50萬輛左右的電動車提供動力。通用與Vacuumschmelze共同設立的工廠，預定2024年啟用，可望創造數百個工作機會，將為悍馬和雪佛蘭電動皮卡Silverado供應稀土磁鐵。

電動車 稀土 投資

上一則

馬斯克：想辭職 全職網紅

下一則

馬斯克批過的作業 拍得7753元

延伸閱讀

福斯研發電動車等新科技 未來五年將投資1010億美元

福斯研發電動車等新科技 未來五年將投資1010億美元
強攻電動車 伊州長普立茲克簽多項優惠法案

強攻電動車 伊州長普立茲克簽多項優惠法案
劉峻誠創業 進軍電動車 獲多家大企業注資逾億元

劉峻誠創業 進軍電動車 獲多家大企業注資逾億元
BMW電動車銷量 破100萬輛大關

BMW電動車銷量 破100萬輛大關

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效