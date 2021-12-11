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博通上季營收飆漲 將買回百億庫藏股

編譯季晶晶／綜合報導

受惠於資料中心電腦用的晶片需求激增，晶片製造商博通（Broadcom）上季營收與獲利都優於市場預期，本季贏收預估也高於分析師預測，還宣布將買回100億美元庫藏股，激勵股價10日早盤大漲逾6%。

博通在9日美股盤後公布，在止於10月31日的年度第4季（上季），營收較去年同期躍增15%至74.1億美元，不計部分項目的每股盈餘為每股7.81美元，都高於分析師預期。

上季半導體事業營收成長17%至56億美元，軟體營收增加8%至18億美元。

執行長陳福陽（Hock Tan）表示，上季企業需求暴增超過30%。博通也預測，本季營收約為76億美元，略高於分析師預估的72.3億美元。分析師認為，博通的無線基頻晶片需求近期將維持暢旺，且隨著愈來愈多企業採用在家與進辦公室工作的混合式上班模式、轉向雲端，博通的資料中心和似服器需求也將增加。經過一連串的收購案後，陳福陽將博通打造成4000億美元的晶片產業裡，一家多元化的大公司，他的預測成為了解包括蘋果（Apple）iPhone和資料中心電腦在內設備需求的重要參考。

博通股價今年來已漲逾33%，分析師認為，這主要歸功於基本面強勁，且未來幾季的財報也將維持強度，因為企業已逐漸恢復支出。

營收 分析師 晶片

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