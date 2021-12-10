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銅和銀今年走勢分歧 明年預料仍是兩樣情

編譯季晶晶／綜合外電
銅和銀今年一漲一跌，價格走勢分歧， 明年預料也一樣。路透
銅和銀今年一漲一跌，價格走勢分歧， 明年預料也一樣。路透

銅和銀今年有全然不同的價格走勢，經濟自疫情中復甦加上供應吃緊，有助銅價連續第三年上漲，但銀價預料會遭遇2014年以來最大年跌幅。

財經網站MarketWatch引述全球總經避險基金業者Norbury Partners投資長Decio Nascimento報導，「銅的表現優於銀時，通常意味對全球經濟有非常樂觀的期待」，在此同時，「預期全球成長、通膨率和利率走高，是遠離貴重金屬的好理由」。

根據IHS Markit定價和採購研究主管John Mothersole，中國大陸的消費成長強勁，但疫情擾亂供應鏈使銅礦生產復甦相對疲弱，銅基本上是供不應求。這種情況在2022年可望改變，但短缺和復甦緩慢為去年的銅價提供支撐。而銀因為關鍵終端市場，尤其是珠寶市場疲軟而受創。

FactSet的數據顯示，截至12月8日，銅的期貨價格今年來上漲將近25%，銀價則重挫15%，比黃金下跌近6%還慘。

Norbury Partners的Nascimento補充說，明年的實質利率可能比較高，貴重金屬很可能還沒有跌到划算的價位。

IHS Markit分析師KC Chang預估，明年銀價平均在每英兩20美元，因為較不寬鬆的貨幣政策和持平的銀飾珠寶需求會限制價格走高。銅價明年看起來則能持續上漲。

Nascimento表示，「聰明的投資人會知道（銅）市場有多吃緊，未來幾年也一直如此」，價格將走高。但對銀來說，成長和通膨的前景會推升實質利率，衝擊銀價以及金價。 

利率 疫情 投資

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