亞洲需求熱 樂高赴越南設廠

樂高計畫投資逾10億美元，在越南蓋一座新廠。（路透）

丹麥玩具商樂高（LEGO）8日宣布，計畫投資逾10億美元，在越南 蓋一座新廠，以滿足亞洲各地兒童對其彩色塑膠積木不斷增加的需求，同時強化其供應鏈的韌性。

樂高這座新廠將坐落在距離胡志明市大約50公里之處，計畫明年下半年開工，2024年完工投產，將是樂高在全球第六座生產基地，未來15年能創造4000個工作。樂高另外五家廠分別位於丹麥、墨西哥 、匈牙利、捷克和中國。

這也是繼樂高2016年赴中國設廠後的第二座亞洲廠，預定專門供應印度、印尼和菲律賓等南亞和東南亞市場，這些地方目前由樂高在浙江省嘉興市的工廠供應，但中長期來看，該廠料將供不應求。自2019年以來，樂高在亞洲的年銷售額都能有兩位數的成長，每年在中國新開的門市多達數十家。

樂高執行長拉斯穆森（Carsten Rasmussen）說：「中國和亞洲市場的表現太棒了，可以想見，隨時間推移會需要更多產能。」與較成熟的歐洲和北美市場相較，此區的中產階級不斷增加、生育率較高。

此舉反映樂高近10年來選在靠近關鍵市場的地方設廠生產的策略，從訂貨到交貨只需幾周時間，有助於控制成本，避免受到外部因素的影響。

歐睿國際（Euromonitor）的數據顯示，到2025年為止，其規模為全球最大的亞太區玩具和遊戲市場，銷售額預估可增長約28%，全球市場則增長24%。該數據尚不包括電玩遊戲。

拉斯穆森說，樂高也計畫擴建在墨西哥和匈牙利的工廠，這兩座廠分別供應北美和歐洲市場，因為該公司預計，長期來看，這些地區也會迎來強勁的需求。樂高還將為旗下所有工廠添置新設備和技術。

在新冠疫情期間，樂高反而加速增長，今年上半年營收 大增46%，鞏固其在玩具市場的領導地位，超越美國的美泰兒（Mattel）和孩之寶（Hasbro），成為營收和獲利均為最高的玩具商。

這也是樂高第一座碳中和設施，所需能源將來自廠區內的太陽能面板和附近的太陽能電廠；樂高集團已重金投資更永續的生產方式。越南也正進行能源轉型，將使用更多太陽能等再生能源，降低對燃煤電廠的依賴，而胡志明市所在之處正好就是越南日照最充足之地。