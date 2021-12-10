三星高層換血 10副總裁40+歲

三星電子大規模改組高層人事，拔擢更多年輕人擔任高階主管。（美聯社）

南韓三星 電子9日大規模改組高層人事，拔擢更多年輕人擔任高階主管，有十人年僅40幾歲就當上副總裁，凸顯三星加快世代交替腳步，以提高組織活力並強化競爭力。

韓聯社報導，三星共拔擢198名員工擔任高階主管，包含68人升為副總裁，13人升為常務董事，其中十名副總裁年僅40幾歲，四名常務董事更只有30幾歲。

三星表示，不論年齡與年資，30-49歲的年輕人只要表現傑出，具有成長潛力，升遷管道都很暢通。這些獲擢升的年輕員工，在半導體、雲端 運算、人工智慧（AI）、折疊機、晶片 設計等領域，具備豐富實戰經驗和專業知識。

37歲的朴成範（音譯）是三星歷來最年輕的副總裁，將掌管系統單晶片（SoC）設計事業。45歲的金成宇（音譯）則是三星歷來最年輕的執行副總裁，擔任三星研究「語音處理實驗室」的主管。三星也提拔更多外國人和女性，以強化多元性和包容性。在這次升遷中，共17位外籍或女性員工接任高階主管，比去年12月的十人還多。

三星拔擢年輕人擔任核心事業的高階主管，顯示該公司認為經營環境充滿挑戰。隨著全球陷入「晶片荒」，三星在美方要求下，提交半導體業務相關資料。由於美國與中國都是三星的重要市場，對三星而言，這是一個艱難的決定，原因是北京當局也可能提出相同要求。除了半導體業務的問題以外，三星也面臨在新興科技領域尋找新商機的壓力，因此三星才會將雲端、AI、晶片設計、及折疊裝置等部門交給年輕專業人士。

三星7日已進行高層人事大改組，共同執行長全部走馬換將，由三人減為兩人。三星把消費電子部門與行動部門整併成新的「SET部門」，由新任共同執行長韓宗熙掌舵。裝置解決方案事業群則由升任共同執行長的慶桂顯率領。