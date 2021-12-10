晶片交付時間拉長4天 缺貨未改善

晶片 11月交貨的時間再度拉長，澆熄業者以為缺貨現象終見盡頭的一線希望。

Susquehanna Financial Group的研究顯示，備受關注從下訂單到交貨的前置時間上個月比10月增加四天，達到約22.3周。這一等待時間創下了該公司2017年開始追蹤此數據以來的最久紀錄。

這對需要更多晶片的業者來說是，無疑是個挫折。包括蘋果（Apple）和福特汽車在內的各類企業都抱怨無法滿足客戶對產品的需求，而同時成本也在上升。晶片交付時間增速在10月曾出現放緩，燃起缺貨情況不再惡化的預期心理。

Susquehanna分析師Chris Rolland在研究報告中說：「雖然拉長的天數比最近幾個月的大多數時間要短，但我們本來是希望出現明顯逆轉的。」

他說，電源管理晶片和微控制器晶片交付時間拉長尤為明顯，但其他晶片也都無法倖免。他的檢示顯示，許多產品的供應壓力將會延續到2022年大半年。

Rolland還表示，他正在改變調查方法並增加更多數據來源。用新方法測算，平均前置時間超過25周。就目前而言，缺貨一直是許多晶片製造商的福音。費城 半導體指數 今年上漲逾40%，領先史坦普500指數。