我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

美縮減碳足跡 啟動乾淨採購

編譯劉忠勇／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）8日簽署一項行政命令，下令聯邦政府大幅縮減碳足跡，包括各機構到2035年須停止採購燃油動力車輛，並須支出數十億美元購買電動車與乾淨電力、翻修建築物，以達成到2050年時淨零碳排的目標。

這項行政命令將責成聯邦政府各部會，到2030年時電力必須零碳排，到2035年時只能購買零碳排車輛，並且翻修聯邦政府建物，讓聯邦政府建物、園區及其他設施在2045年前達成淨零碳排，美國政府也將啟動「乾淨採購」（buy-clean）計畫，採購低碳材料，也將採購沒有「永遠化學物」（多氟烷基物質）的產品。

行政命令寫道：「做為全國最大地主、最大能源消費者與最大雇主，聯邦政府能夠改變我們建造、購買與管理電力、車輛與建築等業務的方式，以達成乾淨永續目標。」要求聯邦部會在2035年前縮減溫室氣體排放量65%，將使美國聯邦政府每年6500億美元的產品與服務採購預算，轉向永續產品和低碳產業。

以汽車來說，美國政府擁有65萬輛車，每年採購約5萬輛車。根據行政命令，到2027年度時，政府採購的輕型車輛須為零碳排車輛，到2050年時所有車輛都必須零碳排。

聯邦政府 拜登 減碳

上一則

App Store規範 蘋果獲准暫免修改

下一則

三星高層換血 10副總裁40+歲

延伸閱讀

法美軍機入黑海 俄戰機升空伴飛

法美軍機入黑海 俄戰機升空伴飛
白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席

白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席
民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興
輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年

輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？