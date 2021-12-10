美縮減碳足跡 啟動乾淨採購

美國總統拜登 （Joe Biden）8日簽署一項行政命令，下令聯邦政府 大幅縮減碳 足跡，包括各機構到2035年須停止採購燃油動力車輛，並須支出數十億美元購買電動車與乾淨電力、翻修建築物，以達成到2050年時淨零碳排的目標。

這項行政命令將責成聯邦政府各部會，到2030年時電力必須零碳排，到2035年時只能購買零碳排車輛，並且翻修聯邦政府建物，讓聯邦政府建物、園區及其他設施在2045年前達成淨零碳排，美國政府也將啟動「乾淨採購」（buy-clean）計畫，採購低碳材料，也將採購沒有「永遠化學物」（多氟烷基物質）的產品。

行政命令寫道：「做為全國最大地主、最大能源消費者與最大雇主，聯邦政府能夠改變我們建造、購買與管理電力、車輛與建築等業務的方式，以達成乾淨永續目標。」要求聯邦部會在2035年前縮減溫室氣體排放量65%，將使美國聯邦政府每年6500億美元的產品與服務採購預算，轉向永續產品和低碳產業。

以汽車來說，美國政府擁有65萬輛車，每年採購約5萬輛車。根據行政命令，到2027年度時，政府採購的輕型車輛須為零碳排車輛，到2050年時所有車輛都必須零碳排。