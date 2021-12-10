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App Store規範 蘋果獲准暫免修改

季晶晶
蘋果公司8日獲准暫緩修改App Store的付費規則。(歐新社)
蘋果公司8日獲准暫緩修改App Store的付費規則。(歐新社)

蘋果公司（Apple）8日贏得美國上訴法院批准的允許，得以暫緩修改其App Store的付費方式，而且蘋果可望藉此把調整App Store付費規範的時間往後延至少一年。

今年9月時，一名美國法官命令蘋果必須調整App Store的付費規範，不得迫使開發商只能使用蘋果自己的App內付費系統、從而收取佣金，必須允許開發商在App內提供可使用外部支付系統的連結，這項強制令預定美西時間9日生效。

不過，在強制令生效期限的不到12小時內，美國第九巡迴上訴法院允許蘋果的請求，暫緩執行這項命令，直到蘋果和Epic Games的訴訟結束上訴為止，這可能費時至少一年。在此之前，蘋果都不必對其經營利潤豐厚的App Store做出歷來最重大的改變。蘋果主張，要求蘋果修改App Store付費規範的命令，會造成新的隱私與安全風險、並干擾消費者體驗，蘋果也已滿足該命令的一半要求，調整準則，允許所有開發者與用戶之間的App外通訊。

蘋果股價一度因為此一消息大漲到175.95美元，漲幅稍後收斂到2.28%，收紅在175.08美元。蘋果的市值現在距離3兆美元僅一步之遙，超過整個德國股市的市值，只落美國、中國大陸、日本、香港、英國、印度、法國和加拿大的股市，排全球第九。

此外，最近蘋果公司失去三名自駕車計畫關鍵工程師，三人都跳槽至新創公司，這也是蘋果充滿企圖心的「Apple Car」計畫所遭遇的最新打擊。

彭博資訊報導，負責蘋果自駕車雷達系統的首席工程師羅傑斯（Eric Rogers）在數周前離職，加入飛天計程車新創公司Joby Aviation，原先擔任蘋果電池系統團隊工程經理的克拉布特（Alex Clarabut）和硬體工程經理斯皮特里（Stephen Spiteri），則都跳槽去另一家同樣開發飛天計程車的Archer Aviation。

蘋果 App 自駕車

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