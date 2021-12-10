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美保護出口商 翻修海運法

湯淑君
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。（路透）
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。（路透）

港口壅塞癱瘓供應鏈之際，美國眾議院兩黨議員聯手通過「2021海運改革法案」，是美國20多年來首次翻修國際海運法，意在落實新海運法規，以確保公平的國際貿易與海運措施，保護國內出口商免遭不公平對待。

這項海運改革法案獲眾院兩黨議員支持，得以364對60的壓倒性票數表決通過，將交付參議院審議。新修訂法案將賦予聯邦海事委員會（FMC）更多工具，可用來保護進、出口商和消費大眾免遭不公平對待。

美國零售協會發表聲明說，此法「給過時制度帶來亟需的更新和改革，成千上萬零售商和其他生意人每天運貨都須依循此制度。改革時機再重要不過，正值疫情造成嚴重影響」。

美國港口塞港，焦點一直放在美國消費者拿不到進口貨。但另一方面，美國含農產品在內的出口貨，要送達海外客戶也很困難。

最新數據顯示，到今年10為月為止，從美國九大港口啟航的空櫃數量多達1210萬只，達59%，幾乎比去年同期暴增50%，裝運美國貨物、從這些港口出發的TEU已減少10.7%；由於託運商急著將空櫃調回亞洲，美國出口方除面臨港口壅塞造成的物流瓶頸，預訂的艙位也經常遭到取消。    

美國消費者對進口貨物的需求勁增，推升亞洲對美出口的運價，意味這趟旅程的獲利遠高於美國對亞洲出口。美國農業運輸聯盟（AGTC）執行董事弗瑞曼表示，這促使托運商急忙把空櫃運回亞洲，再裝運更多貨物運往美國。AGTC是代表農業出口商的貿易團體。

此外，企業支出管理軟體業者Coupa供應鏈策略部門副總裁德爾巴在報告中說：「這絕對是全球供應鏈23年來面臨的最嚴峻處境」，認為供應鏈受阻將使顧客在聖誕購物季飽受煎熬，預料明年也將如此。他說：「這個挑戰在於，要如何把產品從港口送到顧客手上？」

據報告，零售業者預估，過去18個月的營收損失5%至20%不等，相當於銷售額減損數十億美元，因受到供應鏈議題拖累。這項報告訪調英美德法逾600位供應鏈領袖和零售商。

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