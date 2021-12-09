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亞馬遜雲端大當機 無損股價

編譯洪啟原、湯淑君／綜合報導
亞馬遜雲端運算服務AWS 7日歷經五個多小時大當機，受災戶從串流影音服務Netflix到線上券商Robinhood，影響範圍甚廣。（美聯社）
亞馬遜雲端運算服務AWS 7日歷經五個多小時大當機，受災戶從串流影音服務Netflix到線上券商Robinhood，影響範圍甚廣。（美聯社）

亞馬遜雲端運算服務AWS7日歷經五個多小時大當機，受災戶從串流影音服務Netflix到線上券商Robinhood，影響範圍甚廣，甚至連亞馬遜自家的許多服務也沒逃過一劫。所幸服務後來陸續恢復，當日亞馬遜的股價更是不跌反漲，但此事也凸顯亞馬遜雲端事業在網際網路時代的宰制力。

根據Downdetector，AWS系統約美東時間7日上午10時開始當機，最嚴重時段亞馬遜和AWS一度收到逾2萬筆和逾1.1萬筆客訴。接近下午2時左右，客訴只剩一半左右。美聯社報導，這起事件主要影響美東地區，但從訂機票、線上付費、瀏覽串流影音節目，甚至到上網購物等種種活動，都被迫暫停。

數據分析公司Kentik網路分析部門主管麥道利：「Netflix流量似乎銳減26%，該公司所有的基礎設施幾乎都在AWS上運作。」包括亞馬遜居家保全攝影機Ring、行動銀行Chime以及掃地機器人iRobot，也都使用AWS。

亞馬遜稍晚在狀態資訊主頁說：「許多服務現已恢復運作，我們正朝完全恢復的方向努力。」亞馬遜解釋，系統當機與網路設備有關，也和連結至應用程式介面（API）有關。不過衝擊已經造成。彭博資訊引述消息人士報導，這起事件中斷了亞馬遜和數千位司機的聯絡管道，無法順利送貨。此時正準備迎接年底耶誕購物季，加上供應鏈早已嚴重打結，再有任何物流延宕都可能演變成更長期的問題。

美西一家物流公司表示，亞馬遜7日已要求合作駕駛暫停送貨，將重新安排送貨事宜。

儘管這起事件的影響餘波盪漾，AWS母公司亞馬遜的股價7日收盤仍大漲2.8%，報3523.29美元，表現甚至凌駕大盤。乍看下市場反應很怪異，然而巴隆周刊（Barron's）報導指出，這反映出投資人對AWS深具信心，畢竟AWS以前也有大當機紀錄，業績成長卻絲毫不受影響。目前AWS正以年率逾600億美元的速度賺進營收

簡言之，儘管這起當機事件影響數百萬計的網站使用者，卻改變不了投資人看好AWS或整體雲端服務業的展望上季AWS營收年增39%至161億美元，比華爾街分析師預估的155億美元還高。

亞馬遜 雲端 營收

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