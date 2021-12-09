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比初估嚴重 日上季GDP萎縮3.6%

編譯葉亭均／綜合報導
日本上季GDP經年化後萎縮3.6%。(路透資料照片)
日本上季GDP經年化後萎縮3.6%。(路透資料照片)

日本上季經濟萎縮的幅度比初步估計還嚴重，當時疫情急速升溫，政府實施緊急狀態。這也凸顯出，若Omicron變種病毒擴散，可能帶來更高的經濟風險。

日本內閣府8日公布，第3季國內生產毛額（GDP）年化後萎縮3.6%，比初估的萎縮3%與經濟學家預估的萎縮3.1%還要嚴重。

日本經濟下滑幅度比預期還深，顯示在10月初把夏季實施的緊急狀態解除前，經濟狀況比初步設想還糟糕。儘管現在有更多日本民眾冒險外出並消費，但在Omicron新變種病毒擴散疑慮升溫之際，日本首相岸田文雄必須維持住經濟動能。

彭博經濟學家增島雄樹表示：「Omicron變種病毒可能對出口構成風險。已經承諾的刺激方案可能會帶動2022年GDP直接成長0.1個百分點，而且更多是透過對消費者和企業信心產生的非間接效果。」日本在上月推出創紀錄的4900億美元支出計畫。

日本上季經濟加速下滑主要是因民間消費出現更大幅下滑，修正後較前季下滑1.3%，降幅超過1.1%的初值。民間消費占日本GDP的一半以上。

另外，日本上季公共投資減少2.0%，資本支出較前季減少2.3%。

儘管日本近幾周的新冠病毒確診案例是已開發國家中最低之一，但岸田文雄矢言審慎抗疫，決定封鎖日本邊境，為他贏得約90%的民意支持度。這也代表，若新變種病毒擴散，岸田可能會更傾向實施國內限制措施，此舉將拖累已經疲弱的經濟復甦。

經濟學家目前預測，日本第4季經濟經年化後成長5.4%，至於岸田上月推出的刺激方案需要花時間執行。

日本 變種病毒 Omicron

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