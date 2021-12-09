我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

美散戶瘋選擇權 主管方緊盯

編譯陳律安／綜合報導

愈來愈多美國散戶透過羅賓漢（Robinhood）等網路平台交易選擇權，推升選擇權交易量創新高，但此現象已引起美國主管機關關注，擔憂投資人為追逐獲利而忽略風險，因此考慮修改相關規定。

Options Clearing公司的數據顯示，今年截至11月底美國平均每日選擇權成交量為3,900萬口合約，較去年同期躍增35%，寫下歷來最高水準，且最近散戶占成交量的比率達到四分之一。

對投資人而言，透過羅賓漢等網路券商獲得選擇權的買、賣權，比透過其他管道容易多了，加上近來選擇權交易掀起熱潮，已引起美國監管機關考慮是否該修改散戶進入選擇權市場的規定。

美國證管會（SEC）主席克倫蕭表示，如今投資人不必與券商直接接觸，只要點幾下按鈕，就可以進行選擇權交易，因此監管機關可能需要檢討選擇權交易帳戶的審核規定。

金融業監管局（Finra）發言人表示，計畫在未來幾周發布意見徵詢公告，尋求投資人對選擇權等複雜金融商品的意見。

近來散戶湧入股票和選擇權市場，已改變市場樣貌。投資界菜鳥固然可利用選擇權追逐更高報酬，但與單純買股相比，新手也因此面臨更高風險。

羅賓漢表示，已加強審核客戶的選擇權交易，但目前只要客戶的問卷回覆符合公司標準，仍會立即放行。其他券商的審核則較嚴格，例如嘉信理財（Charles Schwab）仍以人工方式審核所有申請。選擇權賦予投資人買賣標的證券的權利，例如某家上市公司的股票。投資界老手向來透過選擇權執行複雜投資策略，譬如進行避險，或押注特定股票的波動性將大增。

投資 羅賓漢 股票

上一則

比初估嚴重 日上季GDP萎縮3.6%

下一則

亞馬遜雲端大當機 無損股價

延伸閱讀

白宮：若俄入侵烏克蘭 德會關閉北溪2號

白宮：若俄入侵烏克蘭 德會關閉北溪2號
美國民主峰會前 中國辦南南人權論壇批西方霸權

美國民主峰會前 中國辦南南人權論壇批西方霸權
「鬥而不破」 BBC：美外交抵制冬奧 選了程度最輕方式

「鬥而不破」 BBC：美外交抵制冬奧 選了程度最輕方式
孫曉雅譽台為亞洲矽島 台美續合作保全球供應鏈安全

孫曉雅譽台為亞洲矽島 台美續合作保全球供應鏈安全

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬

白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬