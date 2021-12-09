美散戶瘋選擇權 主管方緊盯

愈來愈多美國散戶透過羅賓漢 （Robinhood）等網路平台交易選擇權，推升選擇權交易量創新高，但此現象已引起美國主管機關關注，擔憂投資 人為追逐獲利而忽略風險，因此考慮修改相關規定。

Options Clearing公司的數據顯示，今年截至11月底美國平均每日選擇權成交量為3,900萬口合約，較去年同期躍增35%，寫下歷來最高水準，且最近散戶占成交量的比率達到四分之一。

對投資人而言，透過羅賓漢等網路券商獲得選擇權的買、賣權，比透過其他管道容易多了，加上近來選擇權交易掀起熱潮，已引起美國監管機關考慮是否該修改散戶進入選擇權市場的規定。

美國證管會（SEC）主席克倫蕭表示，如今投資人不必與券商直接接觸，只要點幾下按鈕，就可以進行選擇權交易，因此監管機關可能需要檢討選擇權交易帳戶的審核規定。

金融業監管局（Finra）發言人表示，計畫在未來幾周發布意見徵詢公告，尋求投資人對選擇權等複雜金融商品的意見。

近來散戶湧入股票 和選擇權市場，已改變市場樣貌。投資界菜鳥固然可利用選擇權追逐更高報酬，但與單純買股相比，新手也因此面臨更高風險。

羅賓漢表示，已加強審核客戶的選擇權交易，但目前只要客戶的問卷回覆符合公司標準，仍會立即放行。其他券商的審核則較嚴格，例如嘉信理財（Charles Schwab）仍以人工方式審核所有申請。選擇權賦予投資人買賣標的證券的權利，例如某家上市公司的股票。投資界老手向來透過選擇權執行複雜投資策略，譬如進行避險，或押注特定股票的波動性將大增。