專家估:Fed明年Q2升息

金融時報（FT）最新調查顯示，學院經濟學家預期，美國聯準會（Fed）將在明年3月底前完全結束購債計畫，不久後就會啟動升息 ，半數受訪者估計第2季就會提高利率 。

這項調查由FT與芝加哥大學布斯商學院全球市場倡議（IGM）聯手執行，定期訪調約50位頂尖經濟學者。這份在本月3日至6日進行的「FT-IGM總經調查」發現，隨著通膨率勁升和失業率陡降，受訪者預期也為之丕變。

經濟學家最新反應凸顯出，短短數月間，美國經濟情勢驟變，Fed政策立場隨之轉向，正加快腳步結束疫情期間推出的緊急寬鬆措施，轉而聚焦抗通膨。

這次回答問卷的48位經濟學家中，逾半數認為，Fed「稍微」或「非常」可能提前數月撤回刺激措施，使購債計畫在明年3月底前完全結束。這將為Fed提早升息鋪路。10%的受訪者預估明年第1季就會升息，但這麼快收緊政策可能令金融市場措手不及——市場目前仍預期最快6月升息。

認為Fed明年第2季調升利率的經濟學家占比為50%，對照下，三個月前調查時，預期Fed明年上半年可能升息的受訪者比率低於20%。

麻省理工學院（MIT）金融經濟學家帕克說：「高通膨率加上勞動市場緊繃，顯示像購債這種猛烈的Fed擴張政策已無必要。重要的是，必須釋出政策正常化的訊號。」

近來通膨居高不下的風險升高，就業 市場則持續穩健復甦，促使「決策以數據為憑」的Fed調整立場。Fed主席鮑爾及多位高層最近已擺出抗通膨姿態，示意必要時願採取行動。

美國11月就業報告出爐，失業率降至4.2%，也顯示就業市場基本復甦力道仍強。

受訪者平均預估，明年通膨率仍然將偏高，Fed偏好的通膨指標——核心個人消費支出（PCE）物價指數——年增率此刻盤旋在4.1%上下，明年12月可能僅小幅趨緩至3.5%。近三分之二受訪者預期，2023年底前，核心PCE指數將一直超出Fed的2%目標。但近七成受訪者認為，屆時Fed政策利率不會高於1.5%。