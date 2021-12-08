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專家建議歐盟晶片法案：除補助設晶圓廠 也要攻封測

編譯季晶晶／綜合外電
德國智庫新責任基金會研究員Jan-Peter Kleinhas和墨卡托中國研究所資深分析師John Lee建議歐盟，除補助設晶圓廠外，也要攻封測。路透
德國智庫新責任基金會研究員Jan-Peter Kleinhas和墨卡托中國研究所資深分析師John Lee建議歐盟，除補助設晶圓廠外，也要攻封測。路透

德國智庫新責任基金會（SNV）技術和地緣政治專案主任Jan-Peter Kleinhas，以及曾效力澳洲外交部和國防部的墨卡托中國研究所（Mercator Institute for China Studies）資深分析師John Lee，聯手撰寫新報告說，中國半導體業發展快速對歐盟構成國安風險，目前光是確保擁有技術領先晶圓廠的計畫不是一個可行策略，並「不充分」。

Kleinhas和Lee敦促歐盟往供應鏈進一步注資，除了鼓勵本土新創事業和大專院校進行晶片設計外，也專注組合、測試和封裝。他們倆周三在柏林發表的報告指出，這些領域「在目前的辯論中被忽視，但對歐盟的技術競爭力和安全，至關重要」。他們表示，歐盟應對供應鏈應有更佳的掌握，避免進一步的瓶頸和短缺。

歐盟計劃在2022年中期前制定晶片法案，希望2030年前，歐洲製晶片在全球的市占率可達20%，其中一環是自行設計和製造最先進晶片。

歐盟以及包括德、法在內成員國的因應方案都主張，吸引有能力生產最先進晶片的晶圓代工廠。目前僅台灣和南韓有這方面的能力，這也是美國和日本提供數十億美元補助，拉攏台積電和三星到他們國內設廠的原因。

Kleinhas和Lee認為，儘管補助興建晶圓廠有其必要，但歐盟必須擺脫「狹隘的政策處方」, 與在價值鏈裡扮演關鍵角色的東亞經濟體策略結盟，包括台灣和南韓，還有日本、新加坡，或者是馬來西亞。  

歐盟 晶片 供應鏈

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