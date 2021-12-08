韓SK集團擬來美設半導體廠

南韓SK集團會長崔泰源表示，目前沒有在美國設立半導體廠的計畫，但正在研究這類投資 的先決條件。言下之意似乎是不排除赴美設廠的可能性。

BusinessKorea報導，崔泰源5日接受華爾街 日報訪問時說，美國是個龐大的市場，但人力資源和成本是個問題。他指出，當地雖有許多軟體工程師，但半導體生產所需的技術工程師並沒那麼多，「蓋一座晶圓廠是個截然不同的挑戰」。

SK集團近期推動高層人事改組和組織整頓，其中一個關鍵原因就是為了加強北美業務。集團旗下記憶體大廠SK海力士將在北美設立營業事業部，該部門將由SK海力士社長李錫熙領軍，並在旗下設一個全新的研發組織，以推動該公司的「前進美國」戰略，增強NAND事業的競爭力，並強化與全球資通訊（ICT）企業的合作。

崔泰源也提及北美電池事業。SK Innovation子公司SK On 5月與福特簽署商業協議，將在美國成立電池生產合資企業Blue Oval SK。華爾街日報指出，SK集團將在2021至2025年投資150億美元，生產電池，同期對半導體、綠色科技和生醫的資本支出，預估將達到400億美元。

另外，根據彭博資訊的研究，如果美國國會通過CHIPS法案，投資520億美元扶植本土半導體製造，美國的先進晶片製造產能可能在2025年底前增加到三倍。

雖然這筆美國聯邦政府的補助，也鼓勵台積電 赴美設廠，但台積電的競爭對手，如格芯（GlobalFoundries）、英特爾和三星也會同時擴產。英特爾也許因為是美商而享有「主場優勢」，獲得較多資金，最終加速在環繞式閘極電晶體技術的研發，領先或與台積電在同一時間把技術應用到製造。