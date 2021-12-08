我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

韓SK集團擬來美設半導體廠

編譯林奇賢／綜合報導

南韓SK集團會長崔泰源表示，目前沒有在美國設立半導體廠的計畫，但正在研究這類投資的先決條件。言下之意似乎是不排除赴美設廠的可能性。

BusinessKorea報導，崔泰源5日接受華爾街日報訪問時說，美國是個龐大的市場，但人力資源和成本是個問題。他指出，當地雖有許多軟體工程師，但半導體生產所需的技術工程師並沒那麼多，「蓋一座晶圓廠是個截然不同的挑戰」。

SK集團近期推動高層人事改組和組織整頓，其中一個關鍵原因就是為了加強北美業務。集團旗下記憶體大廠SK海力士將在北美設立營業事業部，該部門將由SK海力士社長李錫熙領軍，並在旗下設一個全新的研發組織，以推動該公司的「前進美國」戰略，增強NAND事業的競爭力，並強化與全球資通訊（ICT）企業的合作。

崔泰源也提及北美電池事業。SK Innovation子公司SK On 5月與福特簽署商業協議，將在美國成立電池生產合資企業Blue Oval SK。華爾街日報指出，SK集團將在2021至2025年投資150億美元，生產電池，同期對半導體、綠色科技和生醫的資本支出，預估將達到400億美元。

另外，根據彭博資訊的研究，如果美國國會通過CHIPS法案，投資520億美元扶植本土半導體製造，美國的先進晶片製造產能可能在2025年底前增加到三倍。

雖然這筆美國聯邦政府的補助，也鼓勵台積電赴美設廠，但台積電的競爭對手，如格芯（GlobalFoundries）、英特爾和三星也會同時擴產。英特爾也許因為是美商而享有「主場優勢」，獲得較多資金，最終加速在環繞式閘極電晶體技術的研發，領先或與台積電在同一時間把技術應用到製造。

台積電 投資 華爾街

上一則

歐洲科技獨角獸 超越中國

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

批對方CEO…張忠謀：5年內英特爾盛況拉不回

批對方CEO…張忠謀：5年內英特爾盛況拉不回
阻台積電來美蓋廠 英特爾：台灣不穩定

阻台積電來美蓋廠 英特爾：台灣不穩定
英特爾CEO：台灣不穩定 美扶植半導體不該把台積電擺前面

英特爾CEO：台灣不穩定 美扶植半導體不該把台積電擺前面

彭博：英特爾中國廠擬增產晶片 白宮強烈勸阻

彭博：英特爾中國廠擬增產晶片 白宮強烈勸阻

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
受美國運通和Salesforce下跌拖累，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%至3萬4483.72點。美聯社

縮減購債加速 股指再度暴跌652點

2021-11-30 16:37

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心