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歐洲科技獨角獸 超越中國

編譯任中原／綜合報導
歐洲今年新增的科技新創企業，在數目還是資金流入金額都創新高。(路透資料照片)
歐洲今年新增的科技新創企業，在數目還是資金流入金額都創新高。(路透資料照片)

歐洲今年新增的「獨角獸」科技新創企業（估值超過10億美元），無論是數目還是資金流入金額，都創歷史新高，而且已經超過中國，主因歐洲在此一領域的地位提高，以及中國當局整治私有科技企業，已對科技部門造成凍結效應。

倫敦Atomico創投公司7日發表的「歐洲科技情勢」年報指出，中國的大型科技企業仍比歐洲多，且擁有更大的內部市場，但過去一年來此一趨勢已經改變，主因中國當局抑制私有科技巨擘的擴張，已對科技業部門造成凍結效應；在此同時，歐洲科技業的投資進一步擴張，尤其是美國資金的挹注。

今年中國新增的「獨角獸」有26家，總數達到300家；歐洲則增加98家，總數為321家。歐洲涵蓋歐盟27國，以及英國、挪威、瑞士等其他18國。

在金額方面，今年1至9月中國共吸引到450億美元的創投資金，低於2020年的520億美元；歐洲同期間吸引770億美元，比去年全年的480億美元還多。

至於整個亞洲，今年1至9月創投資金流入總額為1100億美元，也比去年全年的870億美元更多。

近年來歐洲各國政府及歐盟都鼓勵民眾創業，並承擔不同程度的風險。以往各大學的科學與工程計畫都為大型工業集團提供人才，但現在愈來愈多畢業生進入科技產業。

歐、美之間的科技產業聯繫也在深化。美國的亞馬遜、Alphabet及臉書等科技業者已在歐洲成立研發中心，或與各大學建立夥伴關係，以爭取歐洲的人才，而雇用歐洲科技專家的成本也比美國低。另外歐洲新創企業的股價比美國同業偏低，也吸引美國投資者進駐。

Atomico公司指出，歐洲投資環境的可預測性較高，優於中國及美國。由於全球不確定性升高，而歐洲的穩定性有利於建立健康的科技生態體系。

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