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三星改組 共同執行長換人

編譯湯淑君／綜合報導
三星電子7日宣布2017年來最大規模整頓行動，將把旗下手機和電視部門合而為一。（路透）
三星電子7日宣布2017年來最大規模整頓行動，將把旗下手機和電視部門合而為一。（路透）

三星電子7日宣布2017年來最大規模整頓行動，將把旗下手機和電視部門合而為一，以精簡企業結構、聚焦邏輯晶片事業。高層人事同步大改組，共同執行長全部走馬換將，由三人減為兩人。

這項整頓計畫在請示三星實質領導人李在鎔後敲定，將把消費電子部門與行動部門合而為一，整併成新的「SET部門」，由新任共同執行長韓宗熙（Han Jong-hee）掌舵。原職掌管顯示器業務的韓宗熙，將取代先前分別領導智慧手機和消費電子部門的高東真、金玄石。三星未說明高、金兩人新職。

改組後另一大支柱是晶片部門，稱為「裝置解決方案」事業群，內含半導體事業如記憶晶片、邏輯處理器和晶圓代工。這部門將由升任共同執行長的慶桂顯（Kyehyun Kyung）率領，前任主管金奇南將轉任研發部門「三星先進技術研究院」（SAIT）董事長。

三星憑Galaxy旗艦手機登上全球智慧手機銷量王座，但近年來行動事業成長減速，上季的獲利貢獻占比萎縮至21%，遠不如2010年代初顛峰期的近七成。

同時，晶片等零組件搖身變成最賺錢事業（上季三星營業利益15.8兆韓元（134億美元）中，將近四分之三是這部門的貢獻），受惠於資料儲存需求旺盛及全球半導體短缺。

分析師認為，最新改組行動凸顯三星認清獲利來源已轉變，2010年代扮演金母雞的智慧手機，如今交棒給半導體；新調整也有助三星迎接長期挑戰：如何提供在手機與家電間暢行無組的無縫連結服務。因此，打造自有平台很重要。

三星要面對短期挑戰是因應晶片短缺、原物料漲價、物流瓶頸等問題，以及蘋果與中國大陸廠牌的競爭。更精簡的組織架構有助加快資金配置和決策過程，延續由績效主導的企業文化。

三星上回任命新部門主管是在2017年底，當時獲任的三位共同執行長一直做到今天。三星表示，兩位新執行長將帶領公司迎向下一階段的成長，並強化事業競爭力。

三星 手機 晶片

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