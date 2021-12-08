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特斯拉中繼攝影機傳失靈

財經新聞組／綜合報導

根據特斯拉（Tesla）11月下旬發布的內部文件，該公司正在為至少數百輛由加州佛里蒙車廠生產的部分車款， 更換裝置於前擋泥板的中繼攝影機，因為裡面的印刷電路板（PCB）出問題。據悉相關攝影機所需PCB應非台廠供應，應是中資PCB廠供貨，若消息屬實，台廠反有機會因品質穩定而擴大供貨。

財經網站CNBC報導，文件顯示，在美生產的部分Model S、Model X和Model 3車款，因中繼攝影機PCB出問題，可能無法拍下連續穩定畫面，並會在例行升級或更換期限前提早故障。中繼攝影機是協助各種自動輔助駕駛功能，一旦失靈，特斯拉車主在顯示螢幕上會看到黑畫面或斷斷續續的影像，也可能收到提醒。根據特斯拉銷售經理和前零件經理的說法，受影響車輛可由特斯拉付費維修。

依據先前業界拆解Model 3等報告顯示，該車款所需電源管理系統等供應商都是中資PCB廠，包含廣東超華科技、景旺等九家。各台資車用PCB廠自清，表示並非此次出問題的供應商。

全球PCB龍頭臻鼎-KY、車用PCB大廠敬鵬都是特斯拉合格供應商，相關廠商並未評論單一客戶訊息，僅強調並未供應涉及外電所指中繼攝影機PCB供應。汽車板供應商定穎也稱，相關訊息與該公司無關。

業界認為，特斯拉ADAS系統組包含雷達、光達與鏡頭設備結合提供完整訊號偵測，依據外電訊息分析，應是其中鏡頭設備部分用板故障，相關情況尚待釐清。

截至6日收盤特斯拉股價已連四黑，為7月來最長跌勢。盤中一度跌破1000美元大關。

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