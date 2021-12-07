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全球股市 明年將再創新高

編譯林聰毅／綜合報導
分析師看好全球股市明年有望再創新高。(路透資料照片)
分析師看好全球股市明年有望再創新高。(路透資料照片)

路透訪調股票與外匯分析師的結果顯示，包括美股在內的全球股市明年預料將再創新高，但漲勢會比今年緩和，未來六個月更須慎防回檔修正，美元未來三個月則將因利差優勢而看升。

分析師預期，全球股市未來一年將繼續上漲，但漲幅將比今年小。摩根大通首席美國股票分析師及全球量化研究主管拉科斯─布賈斯說，隨著供應鏈衝擊緩解、企業獲利成長優於預期，股市將繼續上漲，但漲幅較溫和。

調查也顯示，多國大盤指數未來一年將從目前的跌勢中反彈，並在2022年底之前創新高。路透調查分析師所預估的17個主要大盤指數中，有十個預料將在未來一年刷新紀錄高點，有五個最快在2022年中攀上新高，但預料都將不會重演或超越今年的強勁漲勢。

在企業獲利及經濟成長的推動下，美股標普500指數將延續今年漲勢，預料明年底將漲至4,910點，較上周五（3日）漲約8%，道瓊工業指數明年則預料將收在37,500點，較3日收盤漲8.4%。分析師預期，道瓊歐洲Stoxx 600指數到明年7月時將漲8%至500點，東京日經225指數明年6月將觸及31,000點。

LPL金融公司首席市場策略師戴崔克表示，明年全球經濟成長可能會放緩，但仍不會太慢，有望拉長牛市。但約75%的受訪分析師認為，全球股市未來六個月可能會回檔修正，包括標普500指數，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾已表示，將討論是否加速縮減購債的腳步，不利風險資產。摩根大通的拉科斯─布賈斯說，股市前景的重大風險是央行政策轉向鷹派。

路透對外匯分析師的調查發現，未來三個月主導外匯市場氛圍的題材將是利差，美元因而得以延續兌其他貨幣的升勢。Fed可能比預期更早升息，將進一步支撐今年來已漲約7%的美元指數，新興市場貨幣則預料將走弱。

指數 分析師 股票

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