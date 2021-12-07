看好亞股明年展望 花旗喊買台星印尼股

花旗集團策略師看好明年亞股展望，並且建議加碼台灣、新加坡和印尼股市。（美聯社）

花旗集團（Citigroup）策略師看好明年亞股展望，預估日本 以外的MSCI亞太指數 將上漲9%，原因是「合理的估值」已減輕一些疫情風險和中國成長減緩所引發的疑慮，並且建議加碼台灣、新加坡 和印尼股市。

花旗策略師巴克蘭和克里斯‧馬撰寫的研究報告，對日本除外的亞太股市「普遍樂觀」。報告說，日本以外MSCI亞太指數成分企業以未來12個月獲利預估計算的本益比，目前為14倍，看起來很「合理」；這些亞洲企業明年的每股盈餘（EPS）預估將成長8%，但可能會有下滑風險。雖然中國成長減緩且新冠病毒是亞洲股市的不利因素，但「我們的新興市場熊市檢查清單仍希望在亞股未來下跌時逢低買進」。這份報告建議加碼台灣、新加坡和印尼股市，原因是強勁的企業獲利趨勢，且估值合理。花旗對中國股市的看法為「中性」，因為隨著經濟減緩，每股盈餘的動能可能維持疲弱。花旗也建議減碼印度股市，因為「估值看來偏高」，同時建議減碼南韓股市，理由是股市在明年上半年可能區間整理。日本除外的MSCI亞太指數今年來下跌6.7%，表現遠不如MSCI世界指數上漲15%。