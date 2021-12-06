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韓媒：Omicron病毒可望再創記憶體晶片榮景

編譯陳家齊／綜合外電
有分析師預計Omicron變種病毒可能再度造成居家上班需求大增，推動晶片榮景。路透
有分析師預計Omicron變種病毒可能再度造成居家上班需求大增，推動晶片榮景。路透

新冠肺炎的Omicron變種病毒預料傳染性極高，可能造成先進國家的「第五波」大流行。有分析師認為，這可能造成企業紛紛再度實施居家上班，使記憶體晶片需求再度飆高，創造晶片業的新一波榮景。

韓國時報報導，南韓興國證券（Heungkuk Securities）分析師Song Jae-kyung說：「目前還沒有工廠宣布停工。但是愈來愈多的關鍵市場正因為Omicron變種病毒的傳播，而考慮進行封城。這將使消費者回到在家上班的狀況，對於記憶體晶片這是一項利多。」

在此之前，摩根士丹利分析師曾經在8月警告記憶體晶片產業供過於求，「凜冬將至」，三星、SK海力士與美光等三大記憶體晶片大廠股價在夏季出現一波下挫。

而現在，韓國時報報導說，基於Omicron的傳染力可能比Delta還要強，微軟、Google、Amazon、特斯拉等晶片用戶都開始搶著下單，趕在記憶體晶片漲價前先行囤貨。

這三大記憶體晶片廠之一的主管匿名向韓國時報證實，許多先前認為記憶體晶片價格看跌、暫停下單的大客戶，現在已經重新開始採買起記憶體晶片，對於去化庫存很有幫助。

摩根士丹利最近的投資報告就說，他們預期記憶體晶片明年遭遇的衰退循環將會縮短，因為供給吃緊，雲端運算需求大增。

晶片 分析師 Omicron

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