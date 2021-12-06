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日企不敢漲價只好偷偷減量 「縮水式通膨」當道

編譯葉亭均／綜合外電
日企因應成本上揚，不敢漲價減少，只好透過減少份量來變相漲價。（路透）
日企因應成本上揚，不敢漲價減少，只好透過減少份量來變相漲價。（路透）

隨著全球物價大漲，價格不變但減少份量的變相漲價做法，成了日本企業因應成本上揚之道。路透報導，這種「縮水式通膨」在多年來深陷通縮的日本已行之有年，不滿的民眾甚至創造出一個網站，專門追蹤商品「縮水」的情況。

45歲的伊澤先生（Masayuki Iwasa）不滿他愛的巧克力餅乾愈來愈小，創造了「值上備忘錄」（www.neage.jp）價格追蹤網站，記錄偷偷變相漲價的「縮水式通膨」商品與服務，從洗衣粉到迪士尼樂園，迄今追蹤約400項商品與服務。

根據該網站，2008 年，Bourbon品牌將一包150日圓（1.3美元）的巧克力餅乾的數量從16塊減少到14塊；後來，該品牌又將每塊餅乾的重量減少，使得每盒重量從112.5公克減少到110.6公克。該公司未回應置評請求。

另外，亀田食品公司也把kaki pi米果零食產品的每包重量減少5%至190公克。發言人說，無法再靠緊縮支出來抵銷原物料和運輸價格上漲，只好縮縮減產品份量。

旗下擁有「薯條三兄弟」知名產品的卡樂比（Calbee），已表示下月將把部分洋芋片和Jagarico薯條含量減少約5%。

伊澤說：「在日本，通縮的影響代表難以直接漲價，因此縮水式通膨是種不得已的做法。然而基本上，它是偷偷摸摸的，困擾著我。」

雖然這種做法不只出現在日本，例如以Oreo餅乾知名的億滋國際在2016年讓「瑞士三角巧克力」尺寸縮小，引發全球消費者強烈不滿，但這種減量做法在多年來飽受通縮困擾的日本卻很盛行。

由於日本消費者物價和薪資過去二十年來幾乎沒有變動，企業害怕失去消費者，因而不願調漲產品價格。

對於決策者來說，這是個令人頭疼的問題，因為他們希望見到物價上漲，這是促成良性支出循環、帶動經濟成長的必要元素，尤其是在人口老化和減少的情況下。

現在有跡象顯示，日本企業也快撐不住了，因為原物料價格飆漲、日圓疲軟，導致企業必須支付燃料、咖啡豆和牛肉等原料的成本提高。

路透的調查顯示，目前僅14%的日本企業把上漲的成本轉嫁給消費者，另有40%的公司表示他們計劃這樣做。不過，食品企業最不願意轉嫁成本，擔心消費者不買了，結果使得減量成為保護公司利潤的少數方法之一。

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