品牌廠搶先機 進駐數位世界

臉書 （Facebook）10月底將公司改名為Meta前，多個品牌已經在試「元宇宙 」（metaverse）水溫，而今元宇宙成了家喻戶曉的名詞，一些廠商更加認真看待如何在這個虛擬世界裡和顧客博感情。

奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）、威瑞森電信（Verizon）、休閒運動服飾商Vans等企業，都在Roblox或Fortnite Creative這兩個類似元宇宙的平台上，建構自己的數位世界，增加品牌認知和既有顧客的參與感。

華爾街 日報指出，過去廣告主長期對於實驗性的行銷手法感到猶豫而不願花錢，但上述廠商投入這種新型數位平台是態度轉變的跡象，再加上改名為Meta的臉書宣示要砸重金發展元宇宙環境，勢必加速這股趨勢。

廣告巨人WPP集團旗下媒體購買公司GroupM的全球經商情報總裁懷瑟說：「臉書說要投入100億美元，增加大家的信心，認為這會是個值得進行的實驗。」

奇波雷行銷長布蘭德認為，消費者現在很歡迎身歷其境的網路經驗，新冠疫情被迫宅在家，加深這種改變。奇波雷今年就把公司有20年歷史的萬聖節優惠活動搬到Roblox的元宇宙裡舉辦。Vans也利用Roblox平台，9月時建了一座虛擬滑板場，迄今已吸引4800多萬訪客。

威瑞森電信今年超級盃賽事期間，以Fortnite Creative平台蓋了虛擬球場，球迷可以前去玩遊戲；威瑞森還重金請來明星球員對打遊戲進行網路直播。Nike最近在Roblox平台成立虛擬社區Nikeland，未來規劃提供躲避球等遊戲。

Meta已開始與廣告主接洽，討論元宇宙廣告商機。一位數位行銷公司的高階主管說，他計劃以Meta的虛擬實境（VR）頭戴裝置和該公司遠距開會。另一家廣告公司主管表示，Meta鼓勵各品牌現在就利用其平台上既有的擴增實境（AR）功能做廣告，習慣未來世界行銷方式。