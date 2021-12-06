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元宇宙不動產引發炒作潮

編譯廖玉玲／綜合報導

小賈斯汀上個月開了場演唱會，但不是在什麼體育館或小巨蛋，而是在「元宇宙」開唱。密切關注這場演唱的，不只有全世界的粉絲，還有很多投資人，尤其是對數位世界的不動產躍躍欲試的那些人。

根據DappRadar的數據，光在11月底最末周，在Sandbox等四個元宇宙平台的虛擬土地交易總額就達1.06億美元，凸顯目前元宇宙不動產投資炒作意味相當濃，但沒人知道這股熱潮究竟是下一個大趨勢或大泡沫。

紐約時報報導，元宇宙由多重的數位領土構成，每個都像是座3D虛擬城市，每個人的「數位化身」可在裡面生活、工作、玩耍，也可在裡面聽演唱會。土地所有權會透過所謂NFT來記錄，交易通常是用每個元宇宙專用的加密貨幣。

不過，這些投資的風險恐怕不低，因為虛擬世界一旦不再流行，無法再吸引人去造訪，這些虛擬不動產的價值可能一夕歸零。

不動產創投業者MetaProp合夥人艾隆說，加密幣的波動也可能重創這些虛擬不動產的價值，「假設我以40個乙太幣買進一棟虛擬建築，結果乙太幣從4000美元跌到剩100美元。如果我買的是實際的土地，不會出現這種根本性風險」。

近月來，元宇宙的商用不動產交易量不斷攀高。10月時，聚焦NFT和元宇宙的區塊鏈公司Tokens.com，以約170萬美元收購虛擬不動產公司元宇宙集團（Metaverse Group）半數股權。這家公司「實體總部」位於多倫多，「虛擬總部」則是在3D元宇宙平台Decentraland中「加密谷」，是世界首批虛擬不動產業者。Decentraland也有購物區、時尚區和藝術區等。

Tokens.com共同創辦人與執行長基格爾說，與其創造一個像臉書的宇宙，「怎不乾脆直接進入這個世界，收購這些元宇宙的一塊塊土地，然後就能當上大地主」？

Tokens.com已開始在Decentraland開發一棟18層高的大樓，路易威登（LV）、Gucci、Burberry等精品品牌都已透過NFT進駐元宇宙，各家企業樂觀期待這座高塔很快就能靠著租賃土地和打廣告開始賺錢。

網際網路或許無邊無際，但虛擬不動產卻非如此，例如Decentraland有九萬塊地，每塊大約是50呎乘50呎。戈德說，投資人普遍認為在那些像素組成的山丘中，都埋藏著黃金。

他形容：「想像你來到紐約時，這裡都還只是農田，你可選擇在SoHo區買一塊地；如果今天有人想在SoHo區買塊地，恐怕不是買不起就是根本沒得買，同樣的經驗也會在元宇宙重現。」

元宇宙 投資 NFT

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