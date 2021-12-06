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美缺工 聖誕老人少一成

編譯陳律安／綜合報導
在聖誕節腳步愈來愈近之際，美國商家卻很難找到人扮演聖誕老人。（路透）
在聖誕節腳步愈來愈近之際，美國商家卻很難找到人扮演聖誕老人。（路透）

在聖誕節腳步愈來愈近之際，美國商家卻很難找到人扮演聖誕老人，促使今年表演者的工資大漲15%，顯示美國的缺工荒已蔓延至「聖誕老人」經濟。

彭博資訊報導，達拉斯的人力仲介業者HireSanta創辦人艾倫說，10月以來，該公司已苦於找不到聖誕老人的表演者，目前全美約有3,000個聖誕老人職缺，工作內容為在購物中心、家庭及企業的活動扮演聖誕老人。

隨著美國民眾試圖重返新冠肺炎疫情爆發前的生活，各行各行對勞工的需求激增，包括聖誕老人。艾倫說，今年可聘用的聖誕老人表演者減少約10%，因為老年族群已受到新冠疫情的衝擊。

根據艾倫蒐集到的資料，已有300多名聖誕老藝人染疫病逝，還有更多人因害怕染疫而不願擔任聖誕老人。他說，就像其他產業一樣，在今年的假日購物季，扮演聖誕老人的酬勞已上漲多達15%至1萬美元。

長久以來，聖誕老人一直是商家和購物中心吸引顧客上門的工具。在電商蓬勃發展的時代，實體零售業者亟欲吸引人潮，使聖誕老人益發重要，造就了過去十年的聖誕老人榮景。

以往通常只會在百貨公司或購物中心內看到聖誕老人，但近來在沃爾瑪和體育用品店Bass Bro Shops等連鎖店的門市，也能見到他們的蹤影。

然而，隨著去年新冠病毒肆虐美國，消費者的聖誕老人體驗也跟著改變。梅西百貨（Macy's）等零售業者改為舉辦聖誕老人網路見面會，即使有面對面的實體活動，也須維持社交距離。

Omicron新冠變種病毒入侵到美國，導致業者須再度實施早前的一些防疫措施。儘管如此，「賓州不動產投資信託」策略和溝通副總克倫威爾預期，今年的聖誕老人體驗將會更正常一些：去年該公司用隔板區隔聖誕老人和孩童，今年顧客可坐在已接種新冠疫苗的聖誕老人膝上。

例如，梅西百貨允許家長帶其孩子去一些選定的地點參觀該公司的聖誕樂園（Santaland），但有一些限制。每個人都必須戴上口罩，孩子們可以造訪聖誕老人的辦公室，並且隔著辦公桌與他聊天，但不准坐在他的膝上。

梅西百貨 疫情 零售業

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