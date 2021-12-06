Fed轉鷹 縮減恐慌升高

美國本周公布的通膨數據預料將強化聯準會（Fed）的鷹派傾向，加上新冠病毒的Omicron變異株正持續向全球多國擴散中， 不僅使全球股市震盪走低，市場對「縮減恐慌」的憂慮也明顯升高。

美國10日將公布11月消費者物價指數（CPI），預估將年升6.7%，為1982年6月來最高，且Omicron疫情造成的干擾可能使通膨居高不下，可能強化Fed的鷹派立場。

分析師指出，貨幣政策寬鬆程度下降，對目前超高的股價是一大逆風，因為Fed上次購債措施退場歷時十個月結束，這次只有五個月。美國銀行美股 主管蘇芭拉曼寧高度審慎看待今年底前的美股展望，但所幸季節性因素有利，因為12月通常是美股最強勢的月份。

美股最近迭創新高，許多投資人也在尋找多頭行情是否結束的線索。觀察家指出，若公債殖利率 大幅上升，長、短期殖利率差距擴大，美元大幅升值，須關注「縮減恐慌」是否再次來襲，目前情勢已比今年中更嚴峻，因為消費者的通膨預期已大幅升高，且景氣熱絡，Fed又偏向緊縮，可能使殖利率曲線變陡。樂觀派指出，鮑爾 承認通膨嚴峻，未必不是好事。投資人雖擔心Fed寬鬆措施退場將拖累股市多頭行情，但更擔憂通膨一發不可收拾。鮑爾上周的談話，雖顯示Fed可能比原先預期更早升息，但正面意義是Fed政策未落後通膨大勢太多，將採取後續行動。