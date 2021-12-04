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美商務部長：晶片荒2022下半年緩解

編譯洪啟原／綜合報導
晶片荒遲遲未解決，影響全球產業鏈。(路透資料照片)
晶片荒遲遲未解決，影響全球產業鏈。(路透資料照片)

美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前接受CNN專訪時表示，全球晶片供應高度受擾的情況，可能要等到2022年下半年才可能結束，但前提是這段期間不會再發生任何可能衝擊供應鏈的新冠疫情消息。

商務部今年9月要求晶片業自願提供供應鏈資訊，雷蒙多向CNN表示，商務部迄今已收到超過150家企業的回應，包括對於電腦晶片訂單、庫存及瓶頸的新觀察，「這些回應很棒，我們非常高興」。

不過，最近造訪亞洲晶片廠的雷蒙多也說，新冠疫情所導致的短期晶片供應不足問題，應該會在明年下半年自行緩解，但前提是只要未再出現衝擊供應鏈的另一波新冠疫情震撼。

她說：「期盼到明年此時或更早一點，這項短期（晶片供應）吃緊將能好轉，但長期問題需要數年時間才能解決，我們在美國生產的晶片就是不夠。」

新冠疫情已暴露出美國盤根錯節的供應鏈在面對各類震撼時的脆弱程度，即使新冠疫情影響地球另一端的亞洲，美國卻也受波及。例如，全球疫情和極端氣候衝擊亞洲的電腦晶片生產，但此時晶片需求卻持續攀升。

此外，慧與科技 (HPE) 執行長Antonio Neri也持同樣意見，表示全球晶片荒相信有望在明年夏天後好轉起來。

Neri 解釋，新的晶圓廠上線並創造更多產能，應該會緩解一些供應鏈問題。

晶片 疫情 供應鏈

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