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輝達收購安謀 美祭反托辣斯

編譯季晶晶／綜合報導
美國聯邦貿易委員會提起訴訟，要阻攔輝達收購英國晶片設計大廠安謀。（路透資料照片）
美國聯邦貿易委員會提起訴訟，要阻攔輝達收購英國晶片設計大廠安謀。（路透資料照片）

美國反托辣斯部門提起訴訟，以阻攔輝達（Nvidia）收購英國晶片設計公司安謀（Arm），聲稱這筆400億美元的交易有損半導體市場的競爭，成為繼歐盟和英國之後，最新一個對這樁半導體史上最大併購案表達憂慮的政府，也使這起交易的前景搖搖欲墜。

美國聯邦貿易委員會（FTC）2日表示，此一併購案將讓輝達對市場擁有重大影響力，因輝達將掌控全球大型科技公司所用晶片的設計，從智慧手機到工廠設備和汽車等製造商都將受衝擊。

FTC競爭局局長維多瓦聲明說：「FTC正提起訴訟，阻擋史上最大的半導體晶片合併案，以防一家晶片巨擘堵死下一代技術創新的管道。」

華爾街日報報導指出，這件訴訟或許象徵FTC在主席麗娜汗（Lina Khan）領導下，將開始更積極處理市場壟斷問題。其實不只美國，英國反壟斷主管機關早在8月便已拒絕輝達的交換條件，歐盟當局也已開始對這件併購案展開深入調查。

分析師普遍不看好輝達與安謀的併購案。市場研究業者顧能（Gartner）的晶片分析師普利斯特里告訴CNBC，這件交易「高度不可能完成」了。輝達與安謀母公司軟銀原本預定明年3月前完成交易，但連輝達執行長黃仁勳今年8月時都坦承，可能無法按時達成計畫。

其實這也不是半導體業第一件被主管當局反對的併購案。根據路孚特（Refinitiv）資料，過去十年來兩造已同意的近7,000億美元交易中，有2,500億美元左右的交易最後遭駁回。

安謀被譽為「半導體業的瑞士」，向全球數百家公司提供技術授權，但不與任何一家競爭。所有晶片大廠都是安謀客戶，包括高通、英特爾和超微在內的許多公司，都銷售與輝達產品直接競爭的晶片。

不過這也因此讓安謀的歸屬出現爭議，因為收購安謀的公司就等於掌握了這些優勢。加上輝達本身已是半導體業要角，讓這樁交易更引人注目。

這家已成立28年的繪圖晶片大廠，如今已是全球市值最高的半導體公司，截至2日收盤市值為8,000億美元。

消息發布後，輝達投資人算是非常淡定，該股2日的漲幅仍有保住，終場收高2.2%到321.26美元，今年來漲幅已逾145%，遠遠超越大盤，也使得這筆以股票為主的併購交易，對擁有安謀的軟體銀行而言更具吸引力。紐約3日早盤輝達小跌0.8%。

晶片 英國 歐盟

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