韓明年預算規模創新高

南韓 國會3日通過2022年度政府財政預算 案，總金額達607.7兆韓元（5163億美元），規模創下歷史新高。這些錢將用來對抗持續蔓延的新冠肺炎疫情 和經濟挑戰，並強化經濟復甦。南韓每日經濟新聞報導，這份預算案的最終規模，比2021年度最原始的預算規模擴大8.9%，再創史上最高紀錄，也比政府原先提議的規模增加3.3兆韓元，等於連續兩年加碼支出規模。在這份預算中，國會為受疫情影響的小企業編列了68兆韓元的補助金和救濟金，並將提供這些小企業總金額36兆韓元的超低利貸款，利率約為1%。

國會也編列了6,052億韓元指定用途預算，將用於發放優惠券，比政府當初提議的2402億韓元高出超過一倍。這將使得南韓政府明年將發放的優惠券總額達到30兆韓元，遠高於政府原先計畫的6兆韓元。

此外，這份預算案中也編列了超過7兆韓元的抗疫醫療保健預算，比原本的規劃增加1.4兆韓元，將用於採購40.4萬人份的新冠口服藥、為重症病患確保超過14,000張病床，以及為出現疫苗不良反應的民眾提供支援。

根據預算案，最大筆的支出將用於社會福利計畫，分配到217.7兆韓元，一般公眾服務獲得的支出為次多，共98.1兆韓元。

彭博報導表示，雖然南韓擴張性的財政政策將有助減輕新冠疫情造成的經濟衝擊，但也已得政府借款暴增到前所未見水準。