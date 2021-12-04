歐擬將零工經濟勞工視為雇員

歐盟執委會預計下周提案，將美食外送和叫車應用程式（App）勞工視為雇員。（路透）

歐盟 執委會擬下周提案，將把歐洲美食 外送和叫車應用程式（App）多達410萬名零工經濟勞動者，歸類為員工（employee），而非承攬人，以改善其勞動權益，業者每年最多可能增加超過50億美元成本。

彭博資訊引述草案內容指出，歐洲約400萬名與Deliveroo、Uber等平台合作的工作者，可望獲得最低工資和法律保障，但也將為這個產業每年增添多達45億歐元（51億美元）的成本。

歐盟執委會在風險評估中表示，新規定可能造成的工作流失難以估算，且可能對相關勞工 的工作彈性造成「負面影響」。同時，新規也將增加數位平台的成本，消費者可能也會面臨平台轉嫁部分成本。西班牙今年3月將外送平台的外送員納為員工後，使Deliveroo退出該國市場，其他外送平台也縮減當地營運規模。

不過，歐盟執委會說，經過評估，這項方案為改善數位平台勞工的勞動條件、幫助獲取社會保護的最有效方式，成員國每年可望因此增加約40億歐元的稅收和社會安全提撥。根據規定，只要數位平台對這類員工握有夠大的權力，無論合約載明這些勞工的身分為何，他們的身分都會預設為員工。數位平台在法律上有義務證明某位勞工並非員工。

一家企業若在五項條件中滿足兩項，就適用新規定：能決定平台勞工的所得、設定從業勞工的服裝和行為標準、監督從業勞工的工作品質、限制從業勞工接單或拒絕接單的能力，以及限制從業勞工建立客群的能力。預計歐盟各國共有380萬名零工，將獲得自僱者的認證。