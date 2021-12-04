ECB：明年升息可能性低

歐洲央行總裁拉加德表示，明年提高利率的可能性低，不過必要時會採取行動抑制通膨率。（路透）

歐元區11月經濟景氣加速擴張，但在新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶之際，歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，明年提高利率的可能性低，不過，必要時會迅速採取行動抑制居高不下的通膨率。

歐元區11月消費者物價竄升4.9%，是歐元區成立以來最高，德國 通膨率甚至飆到6%。此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周語調也轉「鷹」，表示不宜再用「暫時性」字眼描述通膨現況。

但拉加德3日仍形容物價勁揚是暫時現象，拿美國與歐洲相提並論並不適當。她說，隨著德國2020年調降銷售稅的效應消退、能源價格上漲壓力減輕，明年通膨可望趨緩。

拉加德說：「我們相信，現在位於高峰，將會開始降下來。」但她也說：「一旦符合前瞻指引條件，我們將毫不遲疑採取行動。」

在她發表談話的同時，貨幣市場押注ECB未來升息 0.1個百分點的時機將提前，從原估的2023年2月提前到2022年12月。

距升息尚遠，市場近期焦點是16日ECB決策會議，屆時將決定現行刺激措施的未來，並更新經濟成長和通膨預測。

ECB總額1.85兆歐元（2.1兆美元）的「疫情 緊急購債計畫」（PEPP）預定明年3月底結束。拉加德說，按現況看來，這個時間表仍有效。

同日IHS Markit公布，歐元區11月服務業與製造業綜合採購經理人指數（PMI）升至55.4，高於10月的54.2，但低於經濟學家預估的55.8。綜合PMI高於象徵景氣榮枯線的50門檻，意味整體經濟景氣仍在擴張。

IHS Markit首席商業經濟學家威廉森認為，歐元區PMI所暗示的經濟成長率改善，可能只是曇花一現，因為最新數據顯示，「隨著對新冠疫情的憂慮再度升高，不只需求成長減弱，企業對未來成長的預期也陡降」。歐元區11月新事業次指標降至54.7，為4月來最低。

此外，日本11月自分銀行服務業PMI升至53，為2019年8月以來最高，顯示服務業景氣正以兩年多來最快的速度擴張，綜合PMI也升抵四年多來最高的53.3。

印度11月IHS Markit服務業PMI將略降至58.1，但仍穩居50以上，綜合PMI也達到接近十年高點的59.2，凸顯景氣持續穩健擴張。