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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

iPhone 13砍單不補 牽動台鏈

財經新聞組／綜合報導
iPhone 13先前因為缺料而砍單，但目前傳出訂單不會補回來。(路透)
iPhone 13先前因為缺料而砍單，但目前傳出訂單不會補回來。(路透)

消息人士透露，蘋果已通知零組件供應商iPhone 13系列需求減弱，先前因為缺料而砍掉的多達1,000萬支訂單，可能不會像原先預期一般地在明年補回，凸顯iPhone 13供應短缺，消費者不願等待，進而衝擊市場需求的狀況，牽動台積電、鴻海、和碩、大立光等供應鏈後市。

供應鏈人士透露，iPhone 13需求走緩，主要是小尺寸螢幕機種，大尺寸的iPhone 13 Pro影響不大，主要受衝擊的以組裝小尺寸機種的和碩為主，對鴻海影響不大。

蘋果股價在2日美股早盤應聲重挫近3%，也拖累蘋果的美歐供應商股價挫跌，Qorvo跌1.3%，Skyworks下挫1%，艾邁斯（AMS）更重挫4.5%。台灣蘋概指標股股價相對有撐，台積電漲近2%，鴻海、和碩則小跌約1%內。

彭博資訊之前報導，蘋果先前因零組件短缺，調降今年iPhone 13產量目標達1000萬支，並期望能明年能在零件供應狀況好轉後補足產量。然而，彭博資訊2日引述消息人士指出，蘋果現在告知供應商，這些被砍掉的訂單可能不會實現。

蘋果今年年底購物旺季可望創紀錄，分析師預期本季將增加6%至1179億美元，但卻沒有華爾街原本預估的那麼亮眼，因為缺貨和產品出貨延後已讓許多消費者大感挫折，再加上通膨升溫和Omicron變種病毒現蹤，衝擊消費。

不過，華爾街分析師仍看好蘋果前景。高盛指出，iPhone的全球等待出貨時間持續縮短，暗示供應和需求接近均衡。美國的iPhone 13已不像之前一樣那麼難買到，目前等待到貨時間為兩周或不到兩周，遠短於先前的一個月。

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