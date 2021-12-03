OPEC+增產 油價重挫

OPEC+市場監督委員會部長會議2日決議，明年1月將維持現行日產量每月遞增40萬桶的計畫。（路透）

石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）市場監督委員會部長會議2日決議，明年1月將維持現行日產量每月遞增40萬桶的計畫，出乎市場意料，國際油價 2日盤中應聲重挫2.5%。

彭博資訊與路透報導，OPEC+已同意，明年1月原油產量將照原定增產計畫，每日擴大生產40萬桶，但OPEC+也留下一個罕見的「伏筆」：未正式宣告產量策略會議結束，意味著若市場出現重大變動，只要簡短通知，便可再度開會。

在OPEC+開會前，市場原本預期該集團將暫停增產，國際油價原本漲逾2%，但在OPEC+將如期增產的消息傳出後，國際油價急速下殺，布蘭特原油明年2月期貨跌2.3%至每桶67.32美元，西德州中級原油1月期貨重挫2.6%，報每桶63.88美元。

從10月底美國與多國決定釋出戰略原油庫存，加上Omicron新變異病毒株上周獲得確認後，國際油價已累計重挫逾20%，進入空頭走勢；美國聯準會（Fed）政策轉向「鷹派」，壓低美國經濟成長展望，也對原油需求不利。

OPEC+聯合技術委員會在1日的會議中，仍預測明年第1季全球油市每日將過剩190萬桶，遠低於原先預估的300萬桶。

儘管國際油價已經大跌，但美國及其他主要原油消費國仍對沙烏地阿拉伯施壓，以確保原油供給充裕，壓制通膨升高。美國能源部聲明中指出，釋出5000萬桶戰略庫存的計畫，「在時間與規模上」都未改變。

OPEC+會員國在開會前，對是否暫停增產意見分歧。代表團官員指出，各會員國對產量計畫仍持開放態度。伊拉克油長伊斯邁爾表示，無論決定繼續或暫停增產，伊拉克都會遵守。

油市專家指出，目前市場正在反映最糟糕的需求情勢，因為新病毒株的殺傷力仍高度不確定。多國已實施旅遊管制，加上對經濟的連鎖衝擊，油價展望已轉向空頭。

但高盛 集團認為油價跌幅已經「遠遠過當」；美國銀行表示仍預測2022年平均油價為每桶85美元。