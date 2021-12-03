高通新晶片 強槓超微、輝達

美國晶片大廠高通發表掌上遊樂機用新晶片驍龍G3x。(取材自微博)

美國晶片 大廠高通 （Qualcomm）1日發表多款新產品，包括專為掌上型遊戲機研發的新晶片「驍龍G3x」（Snapdragon G3x），凸顯高通，開始槓上超微（AMD）、輝達（Nvidia）等大咖，搶占遊戲機市場。

CNBC報導，「驍龍G3x」將獲得遊戲公司雷蛇（Razer）旗下一款可攜式裝置的首度採用。雷蛇這款裝置主要提供遊戲開發者或程式設計師使用，內建控制器，使用6.65吋螢幕，類似任天堂Switch。

「驍龍G3x」的首次應用雖不在一般消費者，但外界可藉此評估，高通的技術能否有效支援下一代掌上遊戲機，例如提供5G 上網、網路串流攝影等功能。

超微和輝達等晶片業者目前主宰遊戲機的晶片市場，超微已供應處理器給Sony的Playstation 5、微軟Xbox Series X遊戲機，並將供應晶片給預定明年上市的掌上型遊戲機「Steam Deck」，輝達則是任天堂Switch的供應商。

不過，對其他半導體業者而言，為遊戲主機製造商生產晶片，已成為有利可圖的業務。

高通執行長艾蒙表示，未來將把行動體驗延伸到其他不同的邊緣裝置。

高通同日也推出常時聯網筆電晶片「驍龍8cx Gen 3」與「驍龍7c+ Gen 3」。「驍龍8cx Gen 3」是全球首款搭載於Windows PC及Chromebook的5奈米平台，專為頂級、超輕薄、無風扇的筆電所設計，支援快速的5G聯網、增強的相機與音訊功能，還有從晶片至雲端的安全性解決方案、AI加速體驗，與長達多天的電池續航力。

高通提到，「驍龍7c+ Gen 3」以6奈米製程打造，也提供5G聯網與AI能力，推動平價、入門級的PC和Chromebook。

該公司正透過「驍龍7c+ Gen 3」，將5G行動運算擴展至整個生態系，提高入門級PC的標準。

高通指出，搭載「驍龍8cx Gen 3」與「驍龍7c+ Gen 3」的裝置，預計將於2022年上半年推出。至於熱門的元宇宙話題，艾蒙表示，不管人們喜歡哪一種元宇宙，都需要裝置把虛擬與現實連結在一起，高通都會打造這些裝置的相關產品。