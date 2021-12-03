時尚業扛不住 明年要漲價

時尚業者明年可能調高價格，且全年銷售額可望比2019年的水準高出3%至8%。（路透）

最新公布的報告顯示，時尚 業者明年可能調高價格，且全年銷售額可望比2019年的水準高出3%至8%，但最大挑戰是如何因應供應鏈 緊繃的壓力。

麥肯錫（McKinsey）與時尚媒體公司Business of Fashion所做的意見調查發現，幾乎所有受訪的時尚業主管都認為，原物料缺貨、港口壅塞和貨運成本暴增的情況，將延到明年，並進一步侵蝕原已因疫情 而遭壓縮的利潤。

三分之二的業者表示將調漲零售價格，平均調漲幅度為3.2%。約七分之一的受訪者打算調漲至少10%。

Business of Fashion創辦人暨執行長阿梅德說：「要安然度過來年的挑戰，企業務必檢視自己的供應鏈模式，努力讓它儘可能有彈性和韌性。」

這份報告的執筆者預期，明年平價品牌和精品品牌的展望相對看好，表現仍可望比瞄準中價位市場的同業出色；不過，隨著經濟成長反彈和消費者信心改善，許多購物者或許會大買新衣新鞋，使時尚業整體展望更亮麗。

報告預測，2022年全球時尚業銷售額可望高於新冠肺炎疫情前的水準，最佳情況下可能高出8%，主要由奢華品牌更大幅度的成長驅動。中國大陸和美國可望引領這波復甦，歐洲則相對落後。

麥肯錫合夥人兼英國與歐洲，中東及非洲地區（EMEA）服飾、時尚和精品主管巴查丹妮說：「我們應做好準備，迎接各地步調不一的復甦。」

麥肯錫高級合夥人與全球服飾、時尚與精品主管柏格表示，即使委外代工的成本開始升高，近幾年來時尚業也不曾調漲價格；如今決定把升高的成本轉嫁給消費者，象徵這一行的轉折點。