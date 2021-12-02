OECD示警 Omicron延緩復甦

OECD警告變種病毒可能延緩全球經濟重返常軌的腳步。（路透）

經濟合作發展組織（OECD）1日發布最新展望報告，樂觀看待全球經濟前景，但也警告新冠病毒新變異株Omicron 可能加劇目前拖慢成長、推升通膨的失衡現象，延緩全球經濟重返常軌的腳步。

總部在巴黎的OECD在每半年發布一次的經濟展望報告中預測，2021年全球成長率可達5.6%，較三個月前估計的5.7%小幅下修0.1個百分點。

2022年和2023年全球成長預測分別是4.5%和3.2%。但OECD大幅調升對20國集團（G20）及歐、美、日、英今年的通膨預測。

成員主要是富裕國家的OECD說，全球經濟從新冠肺炎疫情低潮強勁復甦，消費者需求也大幅反彈，企業即使加緊生產，仍難以滿足需求，全球供應鏈瓶頸遲遲未解，導致世界各地通膨竄升。

OECD認為，各地物價勁揚應屬「暫時性」，可望隨需求和生產恢復常態而消退。但報告說：「主要風險是，通膨仍有進一步升高之虞，那將迫使主要央行 提早收緊貨幣 政策，且緊縮程度可能比預期大。」

假設那種風險並未成真，報告預測，OECD整體通膨率可能在接近5%時觸頂，然後逐漸下滑，在2023年之前降到3%左右。

若是如此，OECD認為，央行此刻所能做的，頂多就是耐心等到供應鏈緊繃紓解，並且宣示必要時會採取行動。

OECD說，基於變種病毒Omicron來勢洶洶，此刻最迫切要務是加速新冠疫苗的分配和施打，目前貨幣決策官員行事應「謹慎」為宜。

擔任OECD首席經濟學家的布恩說，Omicron變種病毒「推升原本就高的不確定性，且可能對復甦構成威脅、延緩重返常態，甚至情況可能更糟」。

對於美國聯準會（Fed）主席鮑爾和英國央行（BoE）官員最近偏「鷹」派的發言，布恩未予以反駁，只強調央行向來謹慎行事，且英、美兩國通膨壓力較揮之不去，需稍微趨緊的貨幣政策，畢竟各地情況不同，「沒有一體適用的政策」。