我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

OECD示警 Omicron延緩復甦

編譯湯淑君／綜合報導
OECD警告變種病毒可能延緩全球經濟重返常軌的腳步。（路透）
OECD警告變種病毒可能延緩全球經濟重返常軌的腳步。（路透）

經濟合作發展組織（OECD）1日發布最新展望報告，樂觀看待全球經濟前景，但也警告新冠病毒新變異株Omicron可能加劇目前拖慢成長、推升通膨的失衡現象，延緩全球經濟重返常軌的腳步。

總部在巴黎的OECD在每半年發布一次的經濟展望報告中預測，2021年全球成長率可達5.6%，較三個月前估計的5.7%小幅下修0.1個百分點。

2022年和2023年全球成長預測分別是4.5%和3.2%。但OECD大幅調升對20國集團（G20）及歐、美、日、英今年的通膨預測。

成員主要是富裕國家的OECD說，全球經濟從新冠肺炎疫情低潮強勁復甦，消費者需求也大幅反彈，企業即使加緊生產，仍難以滿足需求，全球供應鏈瓶頸遲遲未解，導致世界各地通膨竄升。

OECD認為，各地物價勁揚應屬「暫時性」，可望隨需求和生產恢復常態而消退。但報告說：「主要風險是，通膨仍有進一步升高之虞，那將迫使主要央行提早收緊貨幣政策，且緊縮程度可能比預期大。」

假設那種風險並未成真，報告預測，OECD整體通膨率可能在接近5%時觸頂，然後逐漸下滑，在2023年之前降到3%左右。

若是如此，OECD認為，央行此刻所能做的，頂多就是耐心等到供應鏈緊繃紓解，並且宣示必要時會採取行動。

OECD說，基於變種病毒Omicron來勢洶洶，此刻最迫切要務是加速新冠疫苗的分配和施打，目前貨幣決策官員行事應「謹慎」為宜。

擔任OECD首席經濟學家的布恩說，Omicron變種病毒「推升原本就高的不確定性，且可能對復甦構成威脅、延緩重返常態，甚至情況可能更糟」。

對於美國聯準會（Fed）主席鮑爾和英國央行（BoE）官員最近偏「鷹」派的發言，布恩未予以反駁，只強調央行向來謹慎行事，且英、美兩國通膨壓力較揮之不去，需稍微趨緊的貨幣政策，畢竟各地情況不同，「沒有一體適用的政策」。

央行 貨幣 Omicron

上一則

防疫放寬 歐亞製造業PMI穩健擴張

下一則

李克強：清理拖欠中小企帳款 保障及時支付農民工工資

延伸閱讀

一洲焦點／這次通膨要多久？美軍全球部署 如何影響台海

一洲焦點／這次通膨要多久？美軍全球部署 如何影響台海
辨認Omicron病例 專家：目前最佳方法找S基因缺失

辨認Omicron病例 專家：目前最佳方法找S基因缺失
再增1例Omicron 日要求航空公司暫停赴日航班預約售票

再增1例Omicron 日要求航空公司暫停赴日航班預約售票
「荷比德病例更早」Omicron早就出現歐洲 不是南非

「荷比德病例更早」Omicron早就出現歐洲 不是南非

熱門新聞

南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
通膨期間，買進能將較高成本轉嫁給消費者的必需性消費類股，可以賺錢。(路透)

通膨不走 CNN：這樣投資買股能賺錢

2021-11-25 00:52
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

2021-11-30 07:55

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪