防疫放寬 歐亞製造業PMI穩健擴張

在零件取得仍不易的情況下，歐洲與亞洲11月的製造業活動穩定擴張，但仍面臨供應鏈 瓶頸與變種病毒Omicron的雙重挑戰。

據IHS Markit於1日公布的調查，歐元區11月製造業採購經理人指數（PMI）最終值為58.4，雖低於初值的58.6，但略高於10月的58.3，不僅終結四個月的走緩，也高於50的景氣榮枯線。

在個別國家方面，義大利製造業PMI升至歷史新高62.8，法國站上三個月高點55.9，其他國家均回跌，但指數仍很高，但IHS Markit也警告，嚴重的供應相關限制，繼續阻礙整個地區的營運。該機構的首席商業經濟學家威廉森說：「強勁PMI數據掩蓋了目前製造商的商業環境有多艱難。儘管需求依然強勁，新訂單流入進一步改善，但供應鏈繼續以令人擔憂的速度惡化。」

在亞洲，隨著各國放寬防疫 封鎖及邊境管制措施，各國的製造業PMI同步擴張，日本從10月的53.2爬升至54.5，為2018年1月以來最高，南韓升至50.9，台灣則為54.9，較10月的55.2稍微放緩。

印度11月製造業升至57.6，擴張速度1月以來最快，且為連續第五個月高於50。

中國11月官方製造業PMI升至50.1，為三個月來首次突破50大關，原因包括缺電影響減弱，和當月工作天數較長，有助提振產量。但11月財新中國製造業PMI為49.9，較10月下降0.7，這是繼8月之後再次位於榮枯線以下，遜於市場預期的50.6，主因是疫情升溫及內外需求疲弱。

東南亞 11月製造業PMI持續穩健擴張，馬來西亞、越南、菲律賓皆穩健擴張，泰國為50.6，步調較前月稍放慢。印尼為53.9，為連續第三個月擴張，但比10月的57.2放緩。

東南亞地區工廠復工尤為明顯，因為這個地區放寬防疫限制措施，有助工廠快馬加鞭生產產品，因應年底購物旺季。

一般認為，Omicron變異株將對整個亞洲製造業構成潛在威脅，之前Delta變異株就曾迫使亞洲工廠停工，進一步擾亂供應鏈。