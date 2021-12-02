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南韓出口勁揚32% 連續13個月擴張

編譯王巧文、劉忠勇／綜合報導

南韓11月出口連續第13個月擴張，且金額創下歷來最高紀錄，凸顯全球貿易在供應鏈瓶頸未解之際仍持續復甦，不過，新冠新變種病毒Omicron入侵多國，仍使全球貿易前景添變數。

南韓產業通商資源部1日公布，11月出口額較去年同期勁增32.1%至604.4億美元，增幅優於市場預估的27.2%，且金額為1956年有這項紀錄以來最高，11月進口額也年增43.6%至573.6億美元，使貿易順差達30.9億美元。

以產品項目來看，拜全球代工市場熱絡和出口量成長所賜，11月半導體出口年比躍增40.1%至120.4億美元，改寫同期新高；石油產品出口勁增63%，歸功於全球經濟復甦帶動需求暢旺，鋼鐵、電腦、充電電池、化妝品、農產品及水產外銷均寫下雙位數增幅，汽車外銷則小增3.3%，終結連三個月頹勢。

南韓貿易數字向來被視為全球景氣的風向球。這項初步數據顯示，儘管南韓政府反覆重啟防疫限令，衝擊家庭支出的回溫速度，但出口貿易彌補了內需疲軟。即將到來的年底假期購物旺季，預料將提振海外需求，而大陸工廠運轉更加穩定，也為出口提供支撐。

南韓11月對中國和東南亞國協國家出口均締新猷，今年1至11月累計出口額達到5838億美元，突破同期新高。通商部預測，今年全年出口金額及貿易總額可望雙雙創高，超越2018年的6049億美元及1.14兆美元紀錄。

南韓 東南亞 石油

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