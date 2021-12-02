格芯翻身 Q3轉虧為盈

美國晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）第3季轉虧為盈，營收 激增56%，主因全球晶片 依然短缺，且需求強勁。

格芯在美股11月30日盤後公布第3季財報，截至9月止的一季，格芯淨利為500萬美元或每股盈餘7美元，優於去年同期的虧損2.93億美元；淨營收則攀升至17億美元，高於一年前的10.9億美元。這是該公司今年10月上市以來首度發表財報。

格芯上季財報的亮點之一，是來自汽車產業客戶的營收飆漲368%。

格芯執行長柯斐德表示，晶片產業的供需落差已經縮小，但距離供需平衡仍有一段距離。柯斐德表示，目前高需求並未出現改變或消散跡象：「格芯是晶圓代工廠，這個角色很獨特，我們能見到終端市場的狀況。我們仍面臨明年對主要客戶的供給短缺問題。」

格芯對本季展望樂觀，預測本季獲利將在1,300萬至3,300萬美元之間，相當於每股盈餘9美分至13美分，營收則預期將落在18億至18.3億美元之間。

新冠疫情推升筆電、行動電話和汽車的需求，也加劇全球晶片荒，迫使一些汽車製造商和電子公司減產並延後發表新產品。目前短缺的是較不先進的晶片，主要用於製造積體電路和微控制器，台積電 等晶圓代工大廠則把重心轉向智慧手機、筆電使用的高利潤先進晶片，這也讓格芯受惠，藉市場區隔保有競爭力。柯斐德指出，推升營收主因素是晶圓產量提升。然而，格芯上季的毛利率依然偏低，僅18%；相較之下，台積電、英特爾等同業的毛利率則遠高於50%。

知名晶圓代工廠當中，格芯近一季才轉盈，不過因在美股掛牌，受益於美股市場資金充沛，11月30日收盤價換算市值約368.25億美元，折合約新台幣1.02兆元，雖仍低於晶圓代工龍頭廠台積電的15.56兆元，但在專攻成熟製程的廠商中相對最高，讓外界關注後續是否會有比價效應。

以1日收盤價換算，世界先進市值約新台幣2,581.4億元，聯電為8,364.53億元，力積電市值落在2,540億元。先前董事長黃崇仁說過，對於格芯市值超越聯電，黃崇仁認為，「我們這幾家晶圓代工廠股價有點委屈」。