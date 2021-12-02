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美工業用房地產租金勁揚

編譯林奕榮／綜合外電
新冠疫情期間，全美線上購物熱潮，更進一步推動倉庫需求。（歐新社）
新冠疫情期間，全美線上購物熱潮，更進一步推動倉庫需求。（歐新社）

電商配送流程中的「最後一哩路」，成為房地產業者的意外之財。新冠疫情期間，全美工業用房地產的租金強勁成長，空置率降至歷史低點，線上購物熱潮，進一步推動這個趨勢，用來放置已訂購商品的倉庫，需求因而攀升。

零售業者對鄰近人口稠密地區的空間需求殷切，業者在這些空間把商品裝載至貨車，運送至當地的最終目的地。在大型城市附近，這類「最後階段」倉儲空間稀缺，隨著愈來愈多公司承諾當日到貨甚至兩小時送達，這些空間的需求和價值均持續上漲。

不動產業者仲量聯行（JLL）的報告指出，美國第3季出租的工業用房地產，逾半數客戶尋找的是10萬平方英尺以下的空間，這通常是物流「最後一哩路」的設施。

其他跡象顯示，市場對主要都會區最後一哩路空間的興趣更大。2019年以來，全美國輕型卡車司機的招聘人數增加15%，但紐約市四個行政區（不計曼哈頓）的招聘數在同期成長24%，反映主要都會核心的最後一哩路需求強勁。

仲量聯行的資料顯示，整體而言，第3季工業房地產租金較去年同期上漲7.1%，空置率則降至歷史低點4.3%。洛杉磯、紐澤西等地的空置率低於2%。

大型工業房地產公司Prologis的財務長歐林格表示：「在我們的市場中，這些空間確實已經全部賣出。」Prologis在美國多數主要市場擁有倉庫，包括紐約、洛杉磯和休士頓。

開發商急於滿足市場對最後一哩路空間持續升高的需求，但也面臨挑戰。城市附近合法工業計畫土地，多被轉為其他用途。

房地產 租金 洛杉磯

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