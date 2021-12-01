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亞洲11月製造業PMI穩定擴張 Omicron可能帶來新挑戰

編譯洪啟原／綜合外電
隨著亞洲各國放寬防疫封鎖和邊境管制措施，亞洲地區11月製造業活動穩定擴張，但新冠病毒變異株Omicron可能帶來新一波挑戰。路透
隨著亞洲各國放寬防疫封鎖和邊境管制措施，亞洲地區11月製造業活動穩定擴張，但新冠病毒變異株Omicron可能帶來新一波挑戰。路透

隨著亞洲各國放寬防疫封鎖和邊境管制措施，亞洲11月製造業活動穩定擴張，但新冠病毒變異株Omicron可能帶來新挑戰。

IHS Markit 1日公布，東亞11月製造業採購經理人指數（PMI）同步擴張，日本從10月的53.2爬升至54.5，為2018年1月以來最高，南韓從50.2升至50.9，台灣則為54.9，較10月的55.2稍微放緩，但仍高於代表景氣擴張的50關卡。

東南亞11月製造業PMI持續穩健擴張，馬來西亞、越南、菲律賓皆穩健擴張，泰國為50.6，步調較前月稍微放慢。印尼為53.9，為連續第三個月擴張，但比10月的57.2放緩。

東南亞地區工廠復工尤為明顯，因為這個地區放寬防疫限制措施，有助工廠快馬加鞭生產產品，因應年底購物旺季。

一般認為，Omicron變異株將對整個亞洲地區製造業構成潛在威脅，之前Delta變異株就曾迫使亞洲工廠停工，進一步擾亂供應鏈。

根據大陸公布的最新數據，大陸11月官方製造業PMI升至50.1，為三個月來首次突破50大關，原因包括缺電影響減弱，和當月工作天數較長，有助提振產量。

印度11月製造業升至57.6，高於10月的55.9，擴張速度為1月以來最快，且為連續第五個月高於50。

東南亞 防疫 Omicron

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