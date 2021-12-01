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分身乏術? 推特執行長交棒

編譯陳家齊／綜合報導
推特創辦人兼執行長多爾西宣布把執行長職務交棒給原任技術長的阿格拉瓦。（路透）
推特創辦人兼執行長多爾西宣布把執行長職務交棒給原任技術長的阿格拉瓦。（路透）

網路社交平台推特（Twitter）的創辦人兼執行長多爾西（Jack Dorsey）11月29日宣布，把執行長職務交棒給原任推特技術長的阿格拉瓦（Parag Agrawal）。

多爾西因身兼支付平台Square執行長，遭到質疑是否分身乏術，加上推特面對臉書等對手的競爭長期陷入苦戰，投資人早有壓力要他下台。

但如今多爾西交棒成真，投資人卻似乎一下子就覺得推特的前景「利多出盡」，推特股價29日在消息傳出後開盤暴漲11%，之後一路下滑、吐出漲幅，以下挫2.7%作收。

推特29日表示，45歲的多爾西將繼續擔任董事，直到明年2月任期期滿。新執行長阿格拉瓦也是推特老將，2011年就加入推特，現年37歲。

根據彭博資訊的資料，阿格拉瓦成為標準普爾500大企業中最年輕的執行長。

阿格拉瓦在推動推特進入「區塊鏈」以及加密幣領域，扮演領頭羊角色，多爾西今年稍早就表示，以區塊鏈技術確保的分散式社交平台，將是推特發展的重點，預料阿格拉瓦將率領推特進一步朝這塊領域邁進。

多爾西目前身價123億美元，其中逾100億美元是他在Square持股所擁有的價值。

多爾西也是典型的矽谷「怪咖」，經常發表自己與眾不同的想法，而在2020年還宣布打算在非洲度過半年研究當地的網路使用生態，遭到行動投資人強烈批評他不務正業。

多爾西在面對美國前總統川普引發的政治風暴時，反應比其他社群網站同業更為激烈，率先封禁了川普的推特帳號。推特陷入的政治爭議將是阿格拉瓦承接的遺緒，不過投資人也看好他能更專注發展新產品，儘量遠離爭議。

推特新任執行長阿格拉瓦。（美聯社）
推特新任執行長阿格拉瓦。（美聯社）

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