分身乏術? 推特執行長交棒
網路社交平台推特（Twitter）的創辦人兼執行長多爾西（Jack Dorsey）11月29日宣布，把執行長職務交棒給原任推特技術長的阿格拉瓦（Parag Agrawal）。
多爾西因身兼支付平台Square執行長，遭到質疑是否分身乏術，加上推特面對臉書等對手的競爭長期陷入苦戰，投資人早有壓力要他下台。
但如今多爾西交棒成真，投資人卻似乎一下子就覺得推特的前景「利多出盡」，推特股價29日在消息傳出後開盤暴漲11%，之後一路下滑、吐出漲幅，以下挫2.7%作收。
推特29日表示，45歲的多爾西將繼續擔任董事，直到明年2月任期期滿。新執行長阿格拉瓦也是推特老將，2011年就加入推特，現年37歲。
根據彭博資訊的資料，阿格拉瓦成為標準普爾500大企業中最年輕的執行長。
阿格拉瓦在推動推特進入「區塊鏈」以及加密幣領域，扮演領頭羊角色，多爾西今年稍早就表示，以區塊鏈技術確保的分散式社交平台，將是推特發展的重點，預料阿格拉瓦將率領推特進一步朝這塊領域邁進。
多爾西目前身價123億美元，其中逾100億美元是他在Square持股所擁有的價值。
多爾西也是典型的矽谷「怪咖」，經常發表自己與眾不同的想法，而在2020年還宣布打算在非洲度過半年研究當地的網路使用生態，遭到行動投資人強烈批評他不務正業。
多爾西在面對美國前總統川普引發的政治風暴時，反應比其他社群網站同業更為激烈，率先封禁了川普的推特帳號。推特陷入的政治爭議將是阿格拉瓦承接的遺緒，不過投資人也看好他能更專注發展新產品，儘量遠離爭議。
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