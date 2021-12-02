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美盯高物價 查九大零售商

編譯葉亭均／綜合報導
美國聯邦貿易委員會要求亞馬遜、沃爾瑪等九家零售商和消費者產品製造商交出供應鏈相關資料。（美聯社）
美國聯邦貿易委員會要求亞馬遜、沃爾瑪等九家零售商和消費者產品製造商交出供應鏈相關資料。（美聯社）

美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求包括亞馬遜、沃爾瑪等九家美國零售商和消費者產品製造商，交出供應鏈相關資料，以調查影響經濟的供應鏈瓶頸和物價上漲。

FTC主席麗娜汗（Lina Khan）在聲明中表示：「供應鏈受干擾正改變從電腦晶片、醫藥、肉類到木材等廣泛商品的供應和交貨。」她說：「我希望FTC新的研究將查明可能會導致這些受擾情況惡化、或導致不對稱效應的市場情況和商業做法。」

須在接獲美國政府命令後45天內交出資料的企業，還包括超市連鎖業者Kroger、消費品製造商寶鹼（P&G）、肉類生產業者泰森食品（Tyson Foods）和食品業者卡夫亨氏（Kraft Heinz），以及C&S Wholesale Grocers、Associated Wholesale Grocers，以及波克夏旗下的McLane Co。

FTC的調查可能會加劇美國企業與拜登政府之間的緊張關係，因為這涉及要求大規模取得資訊，並且顯示企業的行之有年的慣例可能導致貨物積壓。FTC表示，將研議供應鏈受干擾是否導致「特定的瓶頸、短缺、反競爭作法，或造成消費者物價上漲」。

FTC的行動也將使美國企業面臨要捍衛其定價、商業手法的壓力，並且要採取額外措施在年終購物季前緩解積壓待配訂貨的情況，這也是拜登政府愈來愈關注之事。拜登表示，政府在緩解美國供應鏈中斷方面取得長止進展，他周一（29日）在白宮接見沃爾瑪等零售商的主管 ，後者向他保證有充足的庫存滿足年底假日購物季的需求。

拜登原定要在29日發表有關供應鏈的談話，但已延後至12月1日。FTC在本月稍早也對高汽油價格發動調查，拜登政府尋求對石油公司施壓，減緩石油產業帶來的通膨壓力。

此外，總部設在法國馬賽的航運巨擘達飛海運集團（CMA CGM）表示，將提供每個貨櫃最多200美元的現金獎勵，協助結束美國南加州港口的塞港現象。達飛是首家提供此類奬勵的航運商。

達飛的計畫是，進口商如果能在貨櫃抵港的八天內，將它們移出洛杉磯港和長灘港碼頭，白天時每個貨櫃可獲100美元奬勵，夜間和周末則加至200美元。

這項獎勵計畫周三開始，持續90天。達飛說，花費可能超過2,200萬美元。達飛說，會協助負責洛杉磯港營運的Fenix Marine Service延長作業時間，支持24小時的貨櫃清運。

供應鏈 拜登 洛杉磯港

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