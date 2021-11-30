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三星電子革新 提拔年輕人

編譯陳家齊／綜合報導
南韓三星電子改革人事架構，提拔年輕新秀，象徵在少主李在鎔掌舵後，跨入「新三星」時代。 (美聯社)
南韓三星電子改革人事架構，提拔年輕新秀，象徵在少主李在鎔掌舵後，跨入「新三星」時代。 (美聯社)

南韓三星電子29日宣布改革人事架構，取消以年資作為升遷門檻的年功序列制，要更快速、及時提拔年輕的新秀，讓管理層年輕化，並且創造更加水平的工作文化，象徵三星在少主李在鎔掌舵後，跨入「新三星」時代。在三星副會長李在鎔的領導下，三星將廢除升遷管理職位須入社八到十年才能升任的年功制度，表現優異的員工可以獲得多層面的評估，決定是否可以馬上升遷，預料可以讓更多30多歲的新秀，擔任管理職位。

在此之前，三星有四大等級的員工階級，每一階要升任高一階，必須已經任職至少8到10年，使得領導層很難有年輕人出頭。

同時，三星也將取消「資深副總」的頭銜，代之以「執行副總」的頭銜，以反映三星的新企業文化並不著重是否資深。三星也將鼓勵員工在企業內轉換跑道累積不同的經驗，同一職位工作滿五年就可以申請調職，南韓當地的員工也可以申請轉調國外職務。

三星的新制度也將使員工更容易申請留職停薪，進行休養或進修。三星也將在南韓各大主要城市廣設衛星辦公處，培養能夠遠距上班的文化。

三星表示，這套新系統將創造「更以未來為導向的工作環境」，促使員工和主管都能更自主地更加投入手上的任務。

李在鎔現年53歲是三星集團的實際掌門人，今年8月才剛獲假釋出獄。南韓社會在全球晶片荒等一系列震撼中，反思南韓大財團是否已陷入僵化，李在鎔獲得假釋被視為南韓政府積極幫助三星發展晶片事業，追趕台積電的做法。

三星 南韓 晶片

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