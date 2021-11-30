我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

美歐股挺升 油價反彈逾5%

編譯陳家齊、林奇賢／綜合報導
目前投資人抱持謹慎態度看待Omicron潛在影響，預估市場將維持劇烈波動。 (美聯社)
目前投資人抱持謹慎態度看待Omicron潛在影響，預估市場將維持劇烈波動。 (美聯社)

全球股市上周經過新冠病毒Omicron變異株帶來的衝擊，不少投資人在等待更多資訊之際，相信各國央行將在必要時轉為鴿派，因而逢低搶進，激勵美歐股市29日盤中挺升，道瓊工業指數早盤漲逾300點，國際油價回升逾5%，鐵礦砂期貨也漲近10%。

美股三大指數29日早盤漲逾1%，道瓊工業指數上漲約370點（0.6%）至35230點，收復35000點整數關卡。標普500指數攀揚1.1%，那斯達克綜合指數也回漲1.2%，英、法與德國股市29日盤中也大多漲約1%。

旅遊、航空及能源類股29日盤中都大幅反彈，疫苗大廠莫德納與輝瑞合作夥伴BioNTech表示正在研製新疫苗，也帶動股價走揚。比特幣也漲3.4%至57149美元，乙太幣漲1.3%，引領加密貨幣類股上揚。

國際油價在上周五崩跌逾10%後，29日盤中強勁反彈，西德州輕原油1月期貨價格大漲6.4%至每桶72.53美元，布蘭特原油1月期貨也勁揚5.2%，報每桶76.5美元。上周投資人憂心Omicron變種病毒株可能引爆新一波全球大流行，衝擊原油需求，但如今預期石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）本周可能決議暫停增產，支撐油價。

Omicron變種病毒株29日又陸續在葡萄牙、奧地利等國發現確診病患，專家研判已進入社區感染擴散。由於該病毒株變異程度相當大，可能突破疫苗或者先前感染痊癒形成的防護，導致大規模的「再感染」，使公衛當局嚴陣以待，日本等國陸續重新封鎖國門。

目前投資人抱持謹慎態度，仍待釐清Omicron潛在影響，預估市場將維持劇烈波動。彭博資訊分析師指出，關鍵問題將是新變種病毒到底有多危險，若現有疫苗對防護新變種病毒仍有一定效果，市場在年底前應能繼續上漲。

花旗集團資深投資專家薩曼也說，各國央行能在必要時迅速轉為鴿派，幫助市場延續當前的流動性行情。ActivTrades分析師費瑞特說，本周的股市看來將是「風雨後的寧靜」，市場仍將需要時間搞清楚新變種病毒是「黑天鵝」事件，或只是暫時的小波折。

變種病毒 指數 投資

上一則

美銀策略師：美股欲振乏力 標普500指數明年底收平

下一則

三星電子革新 提拔年輕人

延伸閱讀

下行？虛驚一場？上行？ 高盛推演Omicron 四種情境

下行？虛驚一場？上行？ 高盛推演Omicron 四種情境
南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症

南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症
LA即日起室內公共場所驗證疫苗卡 商家若違規罰款

LA即日起室內公共場所驗證疫苗卡 商家若違規罰款
白思豪：Omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩

白思豪：Omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩

熱門新聞

南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
航運資料公司表示，最近幾周少了關於中國水域船舶的資料，專家擔心，缺乏從中國出口的運輸數據，可能會為全球供應鏈帶來壓力。圖為上海洋山深水港。路透

全球供應鏈再爆新難題 中國水域船隻從全球追蹤器消失

2021-11-24 07:19
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
市場預期明年升息機率提高。（路透）

鮑爾變鷹派？ 市場：Fed明年升息3次

2021-11-23 15:43
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36
通膨期間，買進能將較高成本轉嫁給消費者的必需性消費類股，可以賺錢。(路透)

通膨不走 CNN：這樣投資買股能賺錢

2021-11-25 00:52

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」