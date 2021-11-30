美歐股挺升 油價反彈逾5%

目前投資人抱持謹慎態度看待Omicron潛在影響，預估市場將維持劇烈波動。 (美聯社)

全球股市上周經過新冠病毒Omicron變異株帶來的衝擊，不少投資 人在等待更多資訊之際，相信各國央行將在必要時轉為鴿派，因而逢低搶進，激勵美歐股市29日盤中挺升，道瓊工業指數 早盤漲逾300點，國際油價回升逾5%，鐵礦砂期貨也漲近10%。

美股三大指數29日早盤漲逾1%，道瓊工業指數上漲約370點（0.6%）至35230點，收復35000點整數關卡。標普500指數攀揚1.1%，那斯達克綜合指數也回漲1.2%，英、法與德國股市29日盤中也大多漲約1%。

旅遊、航空及能源類股29日盤中都大幅反彈，疫苗大廠莫德納與輝瑞合作夥伴BioNTech表示正在研製新疫苗，也帶動股價走揚。比特幣也漲3.4%至57149美元，乙太幣漲1.3%，引領加密貨幣類股上揚。

國際油價在上周五崩跌逾10%後，29日盤中強勁反彈，西德州輕原油1月期貨價格大漲6.4%至每桶72.53美元，布蘭特原油1月期貨也勁揚5.2%，報每桶76.5美元。上周投資人憂心Omicron變種病毒 株可能引爆新一波全球大流行，衝擊原油需求，但如今預期石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）本周可能決議暫停增產，支撐油價。

Omicron變種病毒株29日又陸續在葡萄牙、奧地利等國發現確診病患，專家研判已進入社區感染擴散。由於該病毒株變異程度相當大，可能突破疫苗或者先前感染痊癒形成的防護，導致大規模的「再感染」，使公衛當局嚴陣以待，日本等國陸續重新封鎖國門。

目前投資人抱持謹慎態度，仍待釐清Omicron潛在影響，預估市場將維持劇烈波動。彭博資訊分析師指出，關鍵問題將是新變種病毒到底有多危險，若現有疫苗對防護新變種病毒仍有一定效果，市場在年底前應能繼續上漲。

花旗集團資深投資專家薩曼也說，各國央行能在必要時迅速轉為鴿派，幫助市場延續當前的流動性行情。ActivTrades分析師費瑞特說，本周的股市看來將是「風雨後的寧靜」，市場仍將需要時間搞清楚新變種病毒是「黑天鵝」事件，或只是暫時的小波折。