供應鏈混亂延燒 日超商炸雞缺貨

在美國民眾度過了一個火雞價格飆上歷史高點的感恩節之際，遠在太平洋另一端的日本 竟也面臨一種節慶傳統美食大缺貨，那就是炸雞。

彭博資訊報導，聖誕節 吃炸雞已成為日本人的國民傳統，但現在日本的7-Eleven、全家等便利商店卻遭遇到炸雞供應短缺，原因是雞肉生產大國泰國 前幾個月新冠確診人數升高，導致了工廠關閉。日本7-Eleven母公司Seven & i控股發言人表示，由於泰國供應中斷，部分地區門市已從9月底起停售炸雞，公司雖已努力改善短缺狀況，但仍無法預見何時能全面恢復供應。日本全家則對此未做回應。

有些日本消費者已在社群媒體上發出哀號，抱怨要找到便利商店的炸雞有多難，少數民眾也在網路上分享全家便利商店貼出的公告，上頭寫道，該公司招牌的Famichiki炸雞，因生產國的產量不足而缺貨，希望顧客們能「耐心等待」。

另一個在日本受歡迎的炸雞是肯德基的炸雞，每年銷量最高的一天就是平安夜，銷量約是全年日均銷量的10倍。日本肯德基發言人表示，已為聖誕節準備了一整年，因為公司雞肉貨源是來自日本國內的養雞場，因此供應和價格未受影響。