我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

日產攻電動車 砸176億美元

編譯易起宇／綜合報導

日本汽車大廠日產宣布，未來五年將投資2兆日圓（176億美元），為日產歷來最大手筆電動車投資案，以增加旗下電動車陣容，並使電動車成為長期成長的一大支柱。

日經新聞報導，日產在29日提出「Nissan Ambition 2030」計畫，概述在電池研發和推出電動車上的長期目標和投資策略，表示將在2030年度前推出23款新車，電動車將占15款，力拚屆時電動車占總銷量的比率能超過一半。

日產在2010年就推出電動車Leaf，堪稱電動車產業的先鋒，但該車廠去年度銷售的新車中，純電動車的比重僅占2%，如今日產正努力拉近與競爭對手的距離。

日產持續擴大在電動車產業的布局，宣布一系列投資案，包括日產計畫斥資14億美元，在英國興建電池車製造中心。

該車廠也在29日說，計畫在2030年度前將全球電池產能擴大至130 GWh（1GWh=10億瓦時），並要在2028年度前推出採用固態電池的電動車。

日產指出，2024年度前將在橫濱工廠設立一條固態電池的試驗生產線，並力拚在2028年度前後開始量產這款電池，這款新世代電池將是讓電動車成本降至與燃油車同一水準的關鍵。

彭博行業研究分析師表示，日產這項投資，凸顯車廠欲在電動車競賽中維持不出局的難度高，尤其是對獲利率較低的車廠。日產全年業績有望三年來首度獲利。

日產執行長內田誠說：「雖然2兆日圓是個大數字，但我們至今已投資超過1兆日圓。」

電動車 投資 汽車

上一則

三星電子革新 提拔年輕人

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

布塔朱吉稱「油價飆 何不買電動車」挨批不食人間煙火

布塔朱吉稱「油價飆 何不買電動車」挨批不食人間煙火
蘋果電動車、AR頭戴裝置 發表到出貨可能要等上幾個月

蘋果電動車、AR頭戴裝置 發表到出貨可能要等上幾個月
油價飆漲 民眾可能轉買電動車 專家：反有利環保

油價飆漲 民眾可能轉買電動車 專家：反有利環保
特斯拉邀台廠 赴墨西哥投資 廣達傳已找好據點

特斯拉邀台廠 赴墨西哥投資 廣達傳已找好據點

熱門新聞

南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
航運資料公司表示，最近幾周少了關於中國水域船舶的資料，專家擔心，缺乏從中國出口的運輸數據，可能會為全球供應鏈帶來壓力。圖為上海洋山深水港。路透

全球供應鏈再爆新難題 中國水域船隻從全球追蹤器消失

2021-11-24 07:19
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
市場預期明年升息機率提高。（路透）

鮑爾變鷹派？ 市場：Fed明年升息3次

2021-11-23 15:43
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36
通膨期間，買進能將較高成本轉嫁給消費者的必需性消費類股，可以賺錢。(路透)

通膨不走 CNN：這樣投資買股能賺錢

2021-11-25 00:52

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」