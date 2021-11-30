日產攻電動車 砸176億美元

日本汽車 大廠日產宣布，未來五年將投資 2兆日圓（176億美元），為日產歷來最大手筆電動車 投資案，以增加旗下電動車陣容，並使電動車成為長期成長的一大支柱。

日經新聞報導，日產在29日提出「Nissan Ambition 2030」計畫，概述在電池研發和推出電動車上的長期目標和投資策略，表示將在2030年度前推出23款新車，電動車將占15款，力拚屆時電動車占總銷量的比率能超過一半。

日產在2010年就推出電動車Leaf，堪稱電動車產業的先鋒，但該車廠去年度銷售的新車中，純電動車的比重僅占2%，如今日產正努力拉近與競爭對手的距離。

日產持續擴大在電動車產業的布局，宣布一系列投資案，包括日產計畫斥資14億美元，在英國興建電池車製造中心。

該車廠也在29日說，計畫在2030年度前將全球電池產能擴大至130 GWh（1GWh=10億瓦時），並要在2028年度前推出採用固態電池的電動車。

日產指出，2024年度前將在橫濱工廠設立一條固態電池的試驗生產線，並力拚在2028年度前後開始量產這款電池，這款新世代電池將是讓電動車成本降至與燃油車同一水準的關鍵。

彭博行業研究分析師表示，日產這項投資，凸顯車廠欲在電動車競賽中維持不出局的難度高，尤其是對獲利率較低的車廠。日產全年業績有望三年來首度獲利。

日產執行長內田誠說：「雖然2兆日圓是個大數字，但我們至今已投資超過1兆日圓。」