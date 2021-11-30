泰國保險業 喊撤銷防疫保單

泰國保險公司請求當局允許撤銷保單。（歐新社）

日經亞洲報導，去年銷售低保費防疫 保單而蒙受巨額損失的16家泰國保險 公司，正在請求監管機構允許其撤銷這些保單。

泰國保險公司去年推銷防疫保單時削價競爭，民眾一年繳交約500泰銖保費，就可購買到10萬到30萬泰銖的保障。泰國保險監理委員會（OIC）的數據顯示，截至9月底，泰國6,980萬人口中有3,980萬人買了防疫險，保戶總共繳交了112億泰銖的保費，理賠金額達到94億泰銖（約2.79億美元）。

其中十家在泰國證交所上市的保險公司最近公布的財報顯示，截至9月底的第3季總共虧損58億泰銖（約1.76億美元）。以信孟空保險（Syn Mun Kong Insurance）淨損37億泰銖為最多，主因是支付了68億泰銖的理賠金，其中60億泰銖是新冠肺炎防疫保單的理賠金。

開泰研究中心的分析師表示，泰國保險業者在去年疫情開始襲擊泰國時銷售新冠防疫保單，他們在「不知道今年疫情可能會更糟的情況下」賣了這些保單。

這些防疫保單已使泰國保險業面臨崩潰風險，儘管這16家保險公司已停止出售防疫保單，但許多現有的保單要到明年6月才到期。

由泰國54家非壽險業者組成的泰國綜合保險協會（TGIA）主席艾農：「這是我們的主要擔憂。」「我們擔心，如果明年新一波疫情再度襲擊泰國，這類保單的理賠可能再度激增。」因此，TGIA已向OIC提議，允許保險業者全數退回保費，以撤銷保單。