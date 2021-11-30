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投資人轉向 錢進未上市資產

編譯林聰毅／綜合報導

處歷史低點的利率、和股票價位居高不下，正促使渴望報酬率的投資人湧入未公開上市交易的另類資產，例如私募股權、基礎建設及天然資源等，預估投資人管理的這類非上市資產，規模將在2020至2025年成長60%。

英國金融時報（FT）報導，投資人所管理的私募股權、私人債務、避險基金、房地產、基礎設施及天然資源等未上市資產（也就是所謂另類資產），規模將在未來四年內超過17兆美元。數據供應商Preqin說，私募股權和私人債務將是背後的主要推手。在2025年以前，這兩類資產可望分別以每年15.6%和11.4%速度成長。其他另類投資預計每年成長5%或以下。

顧問業者麥肯錫（McKinsey）說，自2008年以來私募股權一直是表現最強勁、波動最小的另類資產類別。摩根大通則表示，私人債務已從本世紀初的「利基型商品」演變為「主流商品」，其中三分之二資產投資於北美，三分之一投資在歐洲。

摩根大通分析師潘尼格佐葛洛（Nikolas Panigirtzoglou）說，私人債務資產在歐洲持續成長的原因之一，是銀行業在歐債危機之後減少創造貸款，為直接放款基金等私人債務市場帶來發展空間。

法盛投資管理公司（Natixis Investment Managers）財務長兼策略長馬利（Cyril Marie）表示：「由於利率較低，客戶準備放棄一些流動性以獲得更高的回報。」

在過去幾年間私人資本產業規模已成長超過7兆美元。預計亞洲的成長將最強勁，Preqin認為，低滲透率和快速的GDP成長都是吸金的因素。未上市市場的波動性較小以及不透明度，對投資者有吸引力。即使是在未上市資產配置向來較低的富裕投資人，也計劃增加其部位，而「產品創新和新分銷平台」是吸引他們的原因之一。

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