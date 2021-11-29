賣防疫險虧大了 保險公司悔不當初 請求退費撤銷保單

16家泰國保險公司去年起販售便宜的防疫險，導致虧損嚴重，正請求主管機關允許他們100%退費以撤銷保單。路透

日經亞洲評論報導，去年開始販售便宜防疫 保單而蒙受巨額損失的16家泰國保險 公司，請求監管機構允許他們撤銷這些保單。

其中10家在泰國證交所掛牌上市的保險公司最近公布，截至9月底的第3季，總共虧損58億泰銖（約1.76億美元）。信孟空保險（Syn Mun Kong Insurance）淨損37億泰銖最多，主因是理賠較1年前躍增339%到68億泰銖，其中60億泰銖是新冠防疫保單理賠。

防疫保單去年開賣時，泰國疫情輕微，但今年中急轉直下，8月中旬每天有超過23,000個新病例，泰國保險業瀕臨崩潰。雖然業者已停止販售新保單，但還有大量保單6月才到期。

泰國綜合保險協會（TGIA）擔心明年新一波疫情再次衝擊泰國，理賠申請將激增，因此向保險監理委員會（OIC）提議，讓保險業者退回100%的保費以撤銷保單。IOC正在考慮此一請求。

泰國保險公司去年推銷防疫保單時削價競爭，民眾可用每年大約500泰銖的費用，購買100,000到300,000萬泰銖的保障。IOC數據顯示，截至9月底，泰國6,980萬人口有3,980萬人買了防疫險，保戶總共支付112億泰銖的保費，理賠金額達到94億泰銖。