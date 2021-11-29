我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識

賽默飛世爾科技：旗下試劑盒能準確驗出Omicron病毒

賣防疫險虧大了 保險公司悔不當初 請求退費撤銷保單

編譯季晶晶／綜合外電
16家泰國保險公司去年起販售便宜的防疫險，導致虧損嚴重，正請求主管機關允許他們100%退費以撤銷保單。路透
16家泰國保險公司去年起販售便宜的防疫險，導致虧損嚴重，正請求主管機關允許他們100%退費以撤銷保單。路透

日經亞洲評論報導，去年開始販售便宜防疫保單而蒙受巨額損失的16家泰國保險公司，請求監管機構允許他們撤銷這些保單。

其中10家在泰國證交所掛牌上市的保險公司最近公布，截至9月底的第3季，總共虧損58億泰銖（約1.76億美元）。信孟空保險（Syn Mun Kong Insurance）淨損37億泰銖最多，主因是理賠較1年前躍增339%到68億泰銖，其中60億泰銖是新冠防疫保單理賠。

防疫保單去年開賣時，泰國疫情輕微，但今年中急轉直下，8月中旬每天有超過23,000個新病例，泰國保險業瀕臨崩潰。雖然業者已停止販售新保單，但還有大量保單6月才到期。

泰國綜合保險協會（TGIA）擔心明年新一波疫情再次衝擊泰國，理賠申請將激增，因此向保險監理委員會（OIC）提議，讓保險業者退回100%的保費以撤銷保單。IOC正在考慮此一請求。

泰國保險公司去年推銷防疫保單時削價競爭，民眾可用每年大約500泰銖的費用，購買100,000到300,000萬泰銖的保障。IOC數據顯示，截至9月底，泰國6,980萬人口有3,980萬人買了防疫險，保戶總共支付112億泰銖的保費，理賠金額達到94億泰銖。

保險 泰國 防疫

上一則

Omicron變種病毒對全球經濟影響不明 高盛列出四種情境

延伸閱讀

泰國救觀光 擬接納數位幣

泰國救觀光 擬接納數位幣
波特那&蘇爾律師事務所談10件車禍後應該做和不應該做的事項(上)

波特那&蘇爾律師事務所談10件車禍後應該做和不應該做的事項(上)
泰國「大麻披薩」噱頭十足 網友好奇：吃了會嗨？

泰國「大麻披薩」噱頭十足 網友好奇：吃了會嗨？
環保兼防疫 泰國台商回收寶特瓶再製防護衣

環保兼防疫 泰國台商回收寶特瓶再製防護衣

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
航運資料公司表示，最近幾周少了關於中國水域船舶的資料，專家擔心，缺乏從中國出口的運輸數據，可能會為全球供應鏈帶來壓力。圖為上海洋山深水港。路透

全球供應鏈再爆新難題 中國水域船隻從全球追蹤器消失

2021-11-24 07:19
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
市場預期明年升息機率提高。（路透）

鮑爾變鷹派？ 市場：Fed明年升息3次

2021-11-23 15:43
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」